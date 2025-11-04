Wohnkomplex Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.

  1. Realting.com
  Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.

Mahmutlar, Türkei
von
$175,321
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 32900
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1192
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 20.11.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Yekta Kingdom Premium, das imposanteste und beeindruckendste Projekt in Alanya, erstreckt sich über drei Hektar.

Dieser Wohnkomplex wird ein neues Wahrzeichen des Stadtteils Mahmutlar.

Der luxuriöse Wohnkomplex liegt an der Mittelmeerküste, im wärmsten Teil der Türkei. Er vereint unsere langjährige Erfahrung im hochwertigen Bauwesen.

Die Lage des Projekts unterstreicht seinen Status als Premium-Wohnkomplex: nur wenige Schritte vom Meer entfernt, in der Nähe des Stadtzentrums und in unmittelbarer Nähe zu Supermärkten, Apotheken, Banken, Cafés und anderen Einrichtungen des täglichen Bedarfs.

Wohnungen zum Verkauf:

1+1-Apartments – 68 m²
— 11. Etage
Meerblick, Bergblick und Blick auf Calais
— 8. Etage, Eckwohnung
Seitlicher Blick auf die Anlage
— 2. Etage
Blick auf die Anlage

2+1-Apartments – 142 m²
— 9. Etage
Atemberaubender Panoramablick auf Meer und Berge
— 2. Etage, 137 m²
Meerblick
— 3. Etage, 137 m²
Neu möbliert und ausgestattet, geräumig und komfortabel, Blick auf die Anlage

3+1-Apartment – ​​188 m²
— 2. Etage
Blick auf die Anlage und die Straße

Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise.

Der Komplex besticht durch Gebäude im modernen Stil mit hochwertiger, künstlerischer Beleuchtung. Dezente, minimalistische Fassaden in eleganten, warmen Farbtönen mit Panoramaverglasung. Die kaskadenartige Anordnung der Wohnblöcke bietet von nahezu jeder Wohnung aus einen einzigartigen Ausblick!

Die Wohnanlage wird von herrlicher mediterraner Natur umgeben sein und über ein üppiges Grün verfügen. Der Garten der Anlage steht Palastparks in nichts nach – er wird mit zahlreichen Blumenbeeten, Wegen, Teichen und Springbrunnen ausgestattet sein.

Das Projekt umfasst eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen. Für Sicherheit sorgt ein modernes Videoüberwachungssystem, und ein Mitarbeiterteam kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Anlage sowie um die täglichen Bedürfnisse der Bewohner.

Die Außenanlagen werden nach höchsten Standards gestaltet und bieten ein komfortables und sicheres Erholungsumfeld für Bewohner aller Altersgruppen.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Hauptmerkmale:

  • Integriertes Bidet im WC
  • Alle Haushaltsgeräte
  • Gipskartondecken
  • Zugang per Chipkarte
  • Duschkabine
  • Schöne Aussicht
  • Badmöbel
  • Innentüren
  • Panoramafenster
  • Fußbodenheizung im Bad
  • Fußbodenheizung in allen Räumen
  • Vorbereitet für Rollläden
  • Spots
  • Sat-TV
  • Trinkwasserfilter am Zulauf
  • Hochwertige Ausstattung
  • Hammam vor Ort
  • Spa-Bereich
  • Beheizter Innenpool
  • Tropische Dusche
  • Ruheraum

Infrastruktur:

  • Zugang zum Komplex per Karte
  • Sicherheitssystem
  • Gepflegte Grünanlage
  • Musikalische Fontänen
  • Skyway – eine schwebende Brücke
  • 2 Außenpools
  • Infinity-Pool
  • 8 Whirlpools
  • 4 Kinderbecken bis 3 Jahre
  • Gepflegte Erholungsflächen mit Sonnenschutz
  • Pavillons
  • Grüne Erholungsfläche
  • Tropischer Garten
  • Spazierweg mit Miniaturen Kino
  • Ruhebereich mit Hängematten
  • Geschlossene Parkgarage mit 300 Stellplätzen
  • Aufzüge und Rolltreppen für den Transport innerhalb der Anlage
  • Toiletten und Duschen in der gesamten Anlage

Aktiv-Freizeitbereiche

  • Wasserpark für Erwachsene
  • Wasserpark für Kinder
  • Wellenbad
  • Grillplatz für 200 Personen
  • Veranstaltungsbereich
  • Miniclub für Kinder (mit Bühne, Küche und Fotobereich)
  • Sportgeräte im Außenbereich
  • Spielplatz mit Rutschen und Schaukeln
  • Seilparcours
  • Schachpark
  • Tischtennis
  • Minigolf
  • 2 Tennisplätze
  • Mehrzweckplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Türkei
von
$175,321
Realting.com
Gehen
