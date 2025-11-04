Wohnkomplex Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.

Yekta Kingdom Premium, das imposanteste und beeindruckendste Projekt in Alanya, erstreckt sich über drei Hektar.

Dieser Wohnkomplex wird ein neues Wahrzeichen des Stadtteils Mahmutlar.

Der luxuriöse Wohnkomplex liegt an der Mittelmeerküste, im wärmsten Teil der Türkei. Er vereint unsere langjährige Erfahrung im hochwertigen Bauwesen.

Die Lage des Projekts unterstreicht seinen Status als Premium-Wohnkomplex: nur wenige Schritte vom Meer entfernt, in der Nähe des Stadtzentrums und in unmittelbarer Nähe zu Supermärkten, Apotheken, Banken, Cafés und anderen Einrichtungen des täglichen Bedarfs.

Wohnungen zum Verkauf:

1+1-Apartments – 68 m²

— 11. Etage

Meerblick, Bergblick und Blick auf Calais

— 8. Etage, Eckwohnung

Seitlicher Blick auf die Anlage

— 2. Etage

Blick auf die Anlage

2+1-Apartments – 142 m²

— 9. Etage

Atemberaubender Panoramablick auf Meer und Berge

— 2. Etage, 137 m²

Meerblick

— 3. Etage, 137 m²

Neu möbliert und ausgestattet, geräumig und komfortabel, Blick auf die Anlage

3+1-Apartment – ​​188 m²

— 2. Etage

Blick auf die Anlage und die Straße

Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise.

Der Komplex besticht durch Gebäude im modernen Stil mit hochwertiger, künstlerischer Beleuchtung. Dezente, minimalistische Fassaden in eleganten, warmen Farbtönen mit Panoramaverglasung. Die kaskadenartige Anordnung der Wohnblöcke bietet von nahezu jeder Wohnung aus einen einzigartigen Ausblick!

Die Wohnanlage wird von herrlicher mediterraner Natur umgeben sein und über ein üppiges Grün verfügen. Der Garten der Anlage steht Palastparks in nichts nach – er wird mit zahlreichen Blumenbeeten, Wegen, Teichen und Springbrunnen ausgestattet sein.

Das Projekt umfasst eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen. Für Sicherheit sorgt ein modernes Videoüberwachungssystem, und ein Mitarbeiterteam kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Anlage sowie um die täglichen Bedürfnisse der Bewohner.

Die Außenanlagen werden nach höchsten Standards gestaltet und bieten ein komfortables und sicheres Erholungsumfeld für Bewohner aller Altersgruppen.

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Hauptmerkmale:

Integriertes Bidet im WC

Alle Haushaltsgeräte

Gipskartondecken

Zugang per Chipkarte

Duschkabine

Schöne Aussicht

Badmöbel

Innentüren

Panoramafenster

Fußbodenheizung im Bad

Fußbodenheizung in allen Räumen

Vorbereitet für Rollläden

Spots

Sat-TV

Trinkwasserfilter am Zulauf

Hochwertige Ausstattung

Hammam vor Ort

Spa-Bereich

Beheizter Innenpool

Tropische Dusche

Ruheraum

Infrastruktur:

Zugang zum Komplex per Karte

Sicherheitssystem

Gepflegte Grünanlage

Musikalische Fontänen

Skyway – eine schwebende Brücke

2 Außenpools

Infinity-Pool

8 Whirlpools

4 Kinderbecken bis 3 Jahre

Gepflegte Erholungsflächen mit Sonnenschutz

Pavillons

Grüne Erholungsfläche

Tropischer Garten

Spazierweg mit Miniaturen Kino

Ruhebereich mit Hängematten

Geschlossene Parkgarage mit 300 Stellplätzen

Aufzüge und Rolltreppen für den Transport innerhalb der Anlage

Toiletten und Duschen in der gesamten Anlage

Aktiv-Freizeitbereiche

Wasserpark für Erwachsene

Wasserpark für Kinder

Wellenbad

Grillplatz für 200 Personen

Veranstaltungsbereich

Miniclub für Kinder (mit Bühne, Küche und Fotobereich)

Sportgeräte im Außenbereich

Spielplatz mit Rutschen und Schaukeln

Seilparcours

Schachpark

Tischtennis

Minigolf

2 Tennisplätze

Mehrzweckplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.