Wohnkomplex Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.

Yekta Kingdom Premium, das imposanteste und beeindruckendste Projekt in Alanya, erstreckt sich über drei Hektar.
Dieser Wohnkomplex wird ein neues Wahrzeichen des Stadtteils Mahmutlar.
Der luxuriöse Wohnkomplex liegt an der Mittelmeerküste, im wärmsten Teil der Türkei. Er vereint unsere langjährige Erfahrung im hochwertigen Bauwesen.
Die Lage des Projekts unterstreicht seinen Status als Premium-Wohnkomplex: nur wenige Schritte vom Meer entfernt, in der Nähe des Stadtzentrums und in unmittelbarer Nähe zu Supermärkten, Apotheken, Banken, Cafés und anderen Einrichtungen des täglichen Bedarfs.
Wohnungen zum Verkauf:
1+1-Apartments – 68 m²
— 11. Etage
Meerblick, Bergblick und Blick auf Calais
— 8. Etage, Eckwohnung
Seitlicher Blick auf die Anlage
— 2. Etage
Blick auf die Anlage
2+1-Apartments – 142 m²
— 9. Etage
Atemberaubender Panoramablick auf Meer und Berge
— 2. Etage, 137 m²
Meerblick
— 3. Etage, 137 m²
Neu möbliert und ausgestattet, geräumig und komfortabel, Blick auf die Anlage
3+1-Apartment – 188 m²
— 2. Etage
Blick auf die Anlage und die Straße
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise.
Der Komplex besticht durch Gebäude im modernen Stil mit hochwertiger, künstlerischer Beleuchtung. Dezente, minimalistische Fassaden in eleganten, warmen Farbtönen mit Panoramaverglasung. Die kaskadenartige Anordnung der Wohnblöcke bietet von nahezu jeder Wohnung aus einen einzigartigen Ausblick!
Die Wohnanlage wird von herrlicher mediterraner Natur umgeben sein und über ein üppiges Grün verfügen. Der Garten der Anlage steht Palastparks in nichts nach – er wird mit zahlreichen Blumenbeeten, Wegen, Teichen und Springbrunnen ausgestattet sein.
Das Projekt umfasst eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen. Für Sicherheit sorgt ein modernes Videoüberwachungssystem, und ein Mitarbeiterteam kümmert sich um Ordnung und Sauberkeit innerhalb der Anlage sowie um die täglichen Bedürfnisse der Bewohner.
Die Außenanlagen werden nach höchsten Standards gestaltet und bieten ein komfortables und sicheres Erholungsumfeld für Bewohner aller Altersgruppen.
Fertigstellung: 4. Quartal 2025.
Hauptmerkmale:
Infrastruktur:
Aktiv-Freizeitbereiche
Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.