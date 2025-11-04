Wohnkomplex White Sail Residence Apartments

Ferienwohnungen in White Sail Residence
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 60 m2.
Layout:
White Sail Residence ist eine neue Wohnanlage im Jahr 2022 mit allen Annehmlichkeiten, im Stadtteil Mahmutlar, nur 500 Meter vom Meer und Strand entfernt.
Alle Annehmlichkeiten sind in der Nähe: Supermärkte, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Geldautomaten, Apotheken, Parks, die Promenade und vieles mehr. Ausgezeichnete öffentliche Verkehrsmittel, eine 15-minütige Fahrt zum Stadtzentrum von Alanya.
White Sail Residence ist ein 10-stöckiges Gebäude mit moderner Architektur, bestehend aus 63 Apartments. Die Immobilie eignet sich für Ferienhäuser, dauerhafte Residenzen und Mieten.
Infrastruktur:
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Wir haben eine große Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien zum Verkauf in ganz Alanya, geeignet für Ferien, Wohnnutzung, und für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis oder türkische Staatsbürgerschaft.