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Wohnkomplex White Sail Residence Apartments

Mahmutlar, Türkei
von
$89,425
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ID: 36586
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1626
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Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Ferienwohnungen in White Sail Residence

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 60 m2.

Layout:

  • Wohnküche
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Glazed Balkon

White Sail Residence ist eine neue Wohnanlage im Jahr 2022 mit allen Annehmlichkeiten, im Stadtteil Mahmutlar, nur 500 Meter vom Meer und Strand entfernt.

Alle Annehmlichkeiten sind in der Nähe: Supermärkte, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Geldautomaten, Apotheken, Parks, die Promenade und vieles mehr. Ausgezeichnete öffentliche Verkehrsmittel, eine 15-minütige Fahrt zum Stadtzentrum von Alanya.

White Sail Residence ist ein 10-stöckiges Gebäude mit moderner Architektur, bestehend aus 63 Apartments. Die Immobilie eignet sich für Ferienhäuser, dauerhafte Residenzen und Mieten.

Infrastruktur:

  • Landschaftsanlage mit Garten
  • Freibad
  • Wasserrutschen
  • beheizter Innenpool
  • Conciergeservice
  • Fitnessraum
  • Sauna
  • Römische Dampfkammer
  • Kinderspielplatz
  • Kinderspielzimmer
  • Billard
  • Internet
  • Satellitenschüssel
  • Generator
  • Aufzug
  • BBQ Bereich
  • Parkplatz im Freien
  • CCTV-System

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Wir haben eine große Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien zum Verkauf in ganz Alanya, geeignet für Ferien, Wohnnutzung, und für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis oder türkische Staatsbürgerschaft.

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Mahmutlar, Türkei
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