Wohnkomplex White Sail Residence Apartments

Ferienwohnungen in White Sail Residence

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1), 60 m2.

Layout:

Wohnküche

1 Schlafzimmer

1 Badezimmer

Glazed Balkon

White Sail Residence ist eine neue Wohnanlage im Jahr 2022 mit allen Annehmlichkeiten, im Stadtteil Mahmutlar, nur 500 Meter vom Meer und Strand entfernt.

Alle Annehmlichkeiten sind in der Nähe: Supermärkte, Geschäfte, Cafés, Restaurants, Geldautomaten, Apotheken, Parks, die Promenade und vieles mehr. Ausgezeichnete öffentliche Verkehrsmittel, eine 15-minütige Fahrt zum Stadtzentrum von Alanya.

White Sail Residence ist ein 10-stöckiges Gebäude mit moderner Architektur, bestehend aus 63 Apartments. Die Immobilie eignet sich für Ferienhäuser, dauerhafte Residenzen und Mieten.

Infrastruktur:

Landschaftsanlage mit Garten

Freibad

Wasserrutschen

beheizter Innenpool

Conciergeservice

Fitnessraum

Sauna

Römische Dampfkammer

Kinderspielplatz

Kinderspielzimmer

Billard

Internet

Satellitenschüssel

Generator

Aufzug

BBQ Bereich

Parkplatz im Freien

CCTV-System

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Wir haben eine große Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien zum Verkauf in ganz Alanya, geeignet für Ferien, Wohnnutzung, und für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis oder türkische Staatsbürgerschaft.