Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Türkei
ID: 27420
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1), 55 m2 im Komplex Kavi Dreams Oba.

Der Entwickler hat eine 1+1 Wohnung zum Verkauf für 165.000 EUR.

Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.

Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entfernt.

Oba ist ein ökologisch sauberer Bereich, wo unser gemütlicher Komplex liegt, umgeben von grünen Gärten, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum Krankenhaus und großen Einkaufszentren wie Metro und Kochtas.

Fertigstellungsdatum: 2023 ausgeliefert.

Infrastruktur:

  • Gazebos für Entspannung und Grillplatz
  • Tennisplatz
  • Mini Golf
  • Fitnessraum
  • Erwachsene und Kinderbecken im Freien
  • beheizter Innenpool
  • Sauna und Jacuzzi
  • Türkisches Bad (hamam)
  • Duschen und Umkleideräume
  • Massageräume
  • Kino
  • Internet im gemeinsamen Bereich des Projekts
  • Kinderspielplatz
  • Außen- und Innenparkplätze
  • Generator

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

