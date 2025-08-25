  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Nordic Sky

Tosmur, Türkei
von
$308,860
;
58 1
ID: 16202
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Tosmur

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Русский Русский

Nordic Sky ist ein exquisites Luxusprojekt im Corporate Style von Nordic Property Construction. Es erfüllt die Bedürfnisse der selektivsten Kenner von Immobilien an der Küste von Alanya und zeichnet sich durch die laconische Architektur und den Komfort eines Elite-Fünf-Sterne-Hotels aus.

Auf dem Grundstück von 6678 m2 befindet sich 3 Wohnblöcke für 135 Wohnungen. Ein großes Gebiet und eine Vielzahl von Orten für Zeitvertreib trägt zu einer komfortablen Erholung ohne ein ständiges Gefühl der Crowdness bei.

Nordic Sky ist nicht nur für Erholung, sondern auch für dauerhafte Residenz ideal, weil wir besondere Aufmerksamkeit auf den Komfort von Wohnungen von kompetenten Layouts bis zu zusätzlicher Schalldämmung.

Die folgenden Layoutoptionen werden angeboten: 1+1 (58-59.5 m2), 2+1 (98-102 m2), 2+1 Duplex (114.5 m2), 3+1 Duplex (151-160 m2), 4+1 Duplex (231,5-242 m2).

Helle und moderne Wohnanlage Nordic Sky befindet sich im Stadtteil Tosmur - ganz in der Nähe des Zentrums von Alanya, nur 6 km, und gleichzeitig nicht so laut wie das Stadtzentrum. Tosmur ist eine der hügeligsten Gegenden. Zwischen Tosmur und Kestel fließt Dim, und ein wenig weiter in den Bergen ist Stalactite Höhle Dim. Es ist eine ziemlich dicht besiedelte Gegend, aber gleichzeitig nicht zu laut. Die Entfernung zum Flughafen Antalya beträgt 130 km und zum Flughafen Gazipasa - 35 km.

Das Leben in Tosmur hält nicht für eine Minute, überall gibt es Supermärkte, Gemüse-, Lebensmittel- und Souvenirgeschäfte, Apotheken, Geldautomaten, Bäckereien sowie andere notwendige Infrastruktur. Der Bauernmarkt ist nur 800m entfernt. Die Sandstrände von Tosmur werden unter den besten in der Region betrachtet. Hasty im Winter und gemütlicher im Sommer, der Bergfluss Dim Chai bringt erfrischende Noten und schafft eine besondere Atmosphäre in der Umgebung.

Wohnkomplex Nordic Sky verfügt über eine große Fläche und eine ausgezeichnete eigene Infrastruktur für Erholung und komfortables Wohnen, eine Vielzahl von Objekten, die Sie nicht gleichgültig lassen, denn hier finden Sie:

  • Freibad (370 m2) mit Rutschen;
  • Kinderbecken (37 m2);
  • Innen beheizter Pool (54 m2) und Jacuzzi;
  • Fitnessraum (92 m2);
  • Türkisches Hamam;
  • Sauna?
  • Römische Dampfkammer;
  • Massageräume;
  • Lobby und Loungebereich mit Bar;
  • Spiel mit Billard und Tischtennis;
  • Spielplatz;
  • Minicinema;
  • Der Spielplatz;
  • Garten mit Landschaftsgestaltung und Brunnen;
  • Tennisplatz;
  • Offener Parkplatz;
  • überdachter Parkplatz, auch für Fahrräder;
  • Warenhäuser;
  • 2 Aufzüge in jedem Block;
  • Satellitenantenne;
  • Stromerzeuger;
  • Rund um die Uhr Videoüberwachung, Betreuer, Sicherheit.

Nord Sky Wohnblöcke werden nach europäischen Standards für moderne Technologien mit hochwertigen Materialien gebaut. Alle Apartments sind in einem sauberen Finish gemietet.

Eigenschaften der Wohnungen:

  • Deckenhöhe 3 m;
  • Stahleingangstür, hochwertige lackierte Innentüren;
  • Die Wände sind mit waschbarer Farbe lackiert.
  • Fenster mit Doppelverglasung und Aluminiumprofil;
  • Bodenbelag – Porzellan / Keramikfliesen;
  • Küchenset aus furniertem MDF mit einer Granit-Arbeitsplatte;
  • Qualität Klempner;
  • Badezimmer mit Dusche;
  • Elektrische Fußbodenheizung in Badezimmern;
  • Auskleidung für den Einbau der Heizanlage;
  • Video-Intercom, Steckdosen für das Internet und IP-Fernseher;
  • Am Ende des Gebäudes befinden sich externe Klimaanlagen in technischen Räumen;
  • Smart Home System in der Grundkonfiguration;
  • Zusätzliches Wasserfiltersystem für den Wohnkomplex;

Installation:

In der Nordic Sky Wohnanlage bieten wir interessenfreie Raten mit einer Anzahlung von nur 30% des Gesamtwerts der Immobilie an.

Standort auf der Karte

Tosmur, Türkei
Video-Review von wohngebäude Nordic Sky

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
