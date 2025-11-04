  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

Wohnkomplex 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

Oba, Türkei
von
$395,518
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 2013
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

? Wohnungen: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Türkei, OBA OLIVE District
Blick auf das Meer und die Berge
2011. Bau 3. Stock von 3
Zum Meer: 1.700m
Heizungsbatterien ( )

? Landschaftsbaugebiet ▪ Ľ Transfer zum Strand ▪ ĽUntergrund und offener Parkplatz.

? Lage: ▪ Ľ1600 m bis zum Meer  

Infrastruktur: * OFFENER POOL * WING BASSIN * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SICHERHEIT * KIND ORT * MINI CLUB * MAGAZIN * KAUFEN * KAFE * RESTAURANT * SPIELZIMMER * SALON DER SCHÖNHEIT * Transfer zum Strand

? Geeignet für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft

Ratenzahlung -0% Erstinstallation -50%

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Türkei
von
$322,773
Wohnanlage 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
von
$91,985
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garden ina prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Türkei
von
$203,918
Wohnviertel Beachfront apartment in Mahmutlar Alanya with spectecular sea views
Mahmutlar, Türkei
von
$169,769
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,36M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Türkei
von
$395,518
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Wohnanlage Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$85,063
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Pavillons, Basketballplatz, Hamam, Sauna, etc.Es gibt 2 Gebäude mit 2-Zimmer-Wohnungen in der Anlage.Eigenschaften der Wohnungen Eigenschaften:Hängende DeckeKüchenmöbelHallenschrankBadezimmermöbelS…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$258,102
Alle Träume sind anders. Es gibt diejenigen, die groß träumen und diejenigen, die mit kleinen Träumen glücklich sind. Bestehend aus insgesamt 178 Wohnungen, ResidenceInn by Deluxia öffnet die Türen eines glücklichen Lebens für Menschen aller Altersgruppen mit flachen Optionen von 35 m2 bis 1…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von
$855,561
Die Residenz verfügt über ein Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants, eine Garage und einen Parkplatz, Grünflächen, Sportplätze, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Wanderwege, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, Sicherheit und Videoüberwachung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen