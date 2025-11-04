Wohnkomplex 4 2 - 230 m2 - DUPLEX

? Wohnungen: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Türkei, OBA OLIVE District
Blick auf das Meer und die Berge
2011. Bau 3. Stock von 3
Zum Meer: 1.700m
Heizungsbatterien ( )
? Landschaftsbaugebiet ▪ Ľ Transfer zum Strand ▪ ĽUntergrund und offener Parkplatz.
? Lage: ▪ Ľ1600 m bis zum Meer
Infrastruktur: * OFFENER POOL * WING BASSIN * AQUAPARK * FITNES - SAUNA-HAMAM, TENNIS * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SICHERHEIT * KIND ORT * MINI CLUB * MAGAZIN * KAUFEN * KAFE * RESTAURANT * SPIELZIMMER * SALON DER SCHÖNHEIT * Transfer zum Strand
? Geeignet für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft
Ratenzahlung -0% Erstinstallation -50%