Wohnkomplex Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1), 65 m2.
Ein luxuriöser Apartmentkomplex mit eigener Infrastruktur befindet sich im zentralen Teil von Alanya, 700 Meter vom ausgestatteten Strand mit sauberem und klarem Wasser entfernt.
Das Projekt ist auf einem Grundstück von 3,780 m2 gebaut und besteht aus zwei 10-stöckigen Blöcken, kostenlose Tiefgarage mit einem Aufzug zu den Wohnungen ist für Bewohner der Anlage zur Verfügung
Der Komplex befindet sich im Zentrum einer entwickelten Stadtinfrastruktur - zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, Clubs, Sportanlagen, etc. sind zu Fuß erreichbar.
Infrastruktur:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.