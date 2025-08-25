Wohnkomplex Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1), 65 m2.

Ein luxuriöser Apartmentkomplex mit eigener Infrastruktur befindet sich im zentralen Teil von Alanya, 700 Meter vom ausgestatteten Strand mit sauberem und klarem Wasser entfernt.

Das Projekt ist auf einem Grundstück von 3,780 m2 gebaut und besteht aus zwei 10-stöckigen Blöcken, kostenlose Tiefgarage mit einem Aufzug zu den Wohnungen ist für Bewohner der Anlage zur Verfügung

Der Komplex befindet sich im Zentrum einer entwickelten Stadtinfrastruktur - zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, Clubs, Sportanlagen, etc. sind zu Fuß erreichbar.

Infrastruktur:

Territorium mit einem angelegten Garten

Lobby- und Conciergeservice

Moderne Aufzüge

Freibad mit Kinderbereich und Wasser. Schieber

Erholungsgebiet und Poolbar

Innenpool

Fitnesscenter: Übungsmaschinen, Pilates, Yoga

Kurzentrum: Türkisches Bad (hammam), Sauna, Römisches Dampfbad, Jacuzzi, Massageräume, Ruheraum

Billard und Tischtennis

Kinderspielplatz

BBQ Bereich

Kabelloses Internet

Satellitenschüssel

Notfallgenerator

Innenparkplatz

Parkplatz im Freien

24-Stunden-Sicherheit

24/7 Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.