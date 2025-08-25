  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Alanya, Türkei
von
$135,381
9
ID: 27949
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1), 65 m2.

Ein luxuriöser Apartmentkomplex mit eigener Infrastruktur befindet sich im zentralen Teil von Alanya, 700 Meter vom ausgestatteten Strand mit sauberem und klarem Wasser entfernt.

Das Projekt ist auf einem Grundstück von 3,780 m2 gebaut und besteht aus zwei 10-stöckigen Blöcken, kostenlose Tiefgarage mit einem Aufzug zu den Wohnungen ist für Bewohner der Anlage zur Verfügung

Der Komplex befindet sich im Zentrum einer entwickelten Stadtinfrastruktur - zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, Clubs, Sportanlagen, etc. sind zu Fuß erreichbar.

Infrastruktur:

  • Territorium mit einem angelegten Garten
  • Lobby- und Conciergeservice
  • Moderne Aufzüge
  • Freibad mit Kinderbereich und Wasser. Schieber
  • Erholungsgebiet und Poolbar
  • Innenpool
  • Fitnesscenter: Übungsmaschinen, Pilates, Yoga
  • Kurzentrum: Türkisches Bad (hammam), Sauna, Römisches Dampfbad, Jacuzzi, Massageräume, Ruheraum
  • Billard und Tischtennis
  • Kinderspielplatz
  • BBQ Bereich
  • Kabelloses Internet
  • Satellitenschüssel
  • Notfallgenerator
  • Innenparkplatz
  • Parkplatz im Freien
  • 24-Stunden-Sicherheit
  • 24/7 Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
