Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 100 m2 im 2. Stock im Riviera Garden Oba Komplex.
Layout:
Riviera Garden ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Küstenregion Oba, 900 m vom Meer und dem Strand, 4 km vom Stadtzentrum entfernt.
Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.
Infrastruktur:
