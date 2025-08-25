Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 100 m2 im 2. Stock im Riviera Garden Oba Komplex.

Layout:

Wohnküche

Geräumige Eingangsgruppe

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer

Glazed Loggia

Süd-, Nord- und Westfassade.

Riviera Garden ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Küstenregion Oba, 900 m vom Meer und dem Strand, 4 km vom Stadtzentrum entfernt.

Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.

Infrastruktur:

Schwimmbad

Kinderbecken

Aquapark

Innenpool

Fitness

Sauna

Kinderpark

Camellia

BBQ

Garten

Concierge

Gesicherte Fläche

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.