  4. Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Oba, Türkei
von
$152,157
ID: 27531
Letzte Aktualisierung: 02.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 100 m2 im 2. Stock im Riviera Garden Oba Komplex.

Layout:

  • Wohnküche
  • Geräumige Eingangsgruppe
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Glazed Loggia
  • Süd-, Nord- und Westfassade.

Riviera Garden ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Küstenregion Oba, 900 m vom Meer und dem Strand, 4 km vom Stadtzentrum entfernt.

Nur wenige Gehminuten vom Komplex befinden sich Supermärkte, Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum, ein Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel.

Infrastruktur:

  • Schwimmbad
  • Kinderbecken
  • Aquapark
  • Innenpool
  • Fitness
  • Sauna
  • Kinderpark
  • Camellia
  • BBQ
  • Garten
  • Concierge
  • Gesicherte Fläche

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

