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Wohnkomplex New 1+1 apartment in Oba area.

Oba, Türkei
von
$84,689
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ID: 36854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Die neue, moderne Wohnanlage IKY United Suites befindet sich im Stadtteil Oba, 1600 Meter vom Meer und 3,5 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Gazipas Der Flughafen ist 35 km entfernt.

Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer (1+1) steht zum Verkauf. Es verfügt über ein voll ausgestattetes Interieur, einschließlich Granitboden, Einbauküchenschränke, eine Dusche, ein Badezimmerschrank mit Armaturen und hochwertige Innentüren und eine Eingangstür.

Das Projekt umfasst ein vierstöckiges Wohngebäude mit eleganter klassischer Architektur, das sich in einer gated, sicheren Gegend von 1.000 m2 befindet.

Alle Annehmlichkeiten der Stadt befinden sich in der Nähe, einschließlich Bildungs- und medizinische Einrichtungen, Geschäfte, Supermärkte, Cafés, Restaurants und mehr.

Komplexe Annehmlichkeiten:

  • Schwimmbad
  • Sauna
  • Innen jacuzzi
  • Kinderspielplatz
  • Landschaftsfläche
  • Erholungsgebiet
  • BBQ Bereich
  • Leistungsgenerator
  • Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Wir haben eine große Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien zum Verkauf in ganz Alanya, geeignet für Ferien, Wohnentwicklung, und für den Erhalt der türkischen Residenz und Staatsbürgerschaft.

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Oba, Türkei
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Wohnkomplex New 1+1 apartment in Oba area.
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