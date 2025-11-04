Wohnkomplex New 1+1 apartment in Oba area.

Die neue, moderne Wohnanlage IKY United Suites befindet sich im Stadtteil Oba, 1600 Meter vom Meer und 3,5 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Gazipas Der Flughafen ist 35 km entfernt.

Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer (1+1) steht zum Verkauf. Es verfügt über ein voll ausgestattetes Interieur, einschließlich Granitboden, Einbauküchenschränke, eine Dusche, ein Badezimmerschrank mit Armaturen und hochwertige Innentüren und eine Eingangstür.

Das Projekt umfasst ein vierstöckiges Wohngebäude mit eleganter klassischer Architektur, das sich in einer gated, sicheren Gegend von 1.000 m2 befindet.

Alle Annehmlichkeiten der Stadt befinden sich in der Nähe, einschließlich Bildungs- und medizinische Einrichtungen, Geschäfte, Supermärkte, Cafés, Restaurants und mehr.

Komplexe Annehmlichkeiten:

Schwimmbad

Sauna

Innen jacuzzi

Kinderspielplatz

Landschaftsfläche

Erholungsgebiet

BBQ Bereich

Leistungsgenerator

Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Wir haben eine große Auswahl an Wiederverkaufsimmobilien zum Verkauf in ganz Alanya, geeignet für Ferien, Wohnentwicklung, und für den Erhalt der türkischen Residenz und Staatsbürgerschaft.