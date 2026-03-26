  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Alanya, Türkei

wohnungen
486
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alle anzeigen Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$518,241
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
3+1, 4+1, 5+2 Zum Verkauf Villen in der Türkei, Alanya Das Hotel liegt.%25 Anzahlung + 24 Montage-Installation Flexibler Zahlungsplan.Türkische Staatsbürgerschaft inklusive!Für weitere Details kontaktieren Sie uns!
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Alle anzeigen Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Kargıcak, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Exklusive 4+2-Villa mit Meerblick: Luxus + Türkische Staatsbürgerschaft Wir präsentieren Ihnen diese exklusive Luxusvilla im prestigeträchtigen Stadtteil Kargicak in Alanya. Diese Immobilie vereint erstklassige Bauqualität, eine durchdachte Raumaufteilung und eine beeindruckende Auswahl a…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Alle anzeigen Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Keşefli, Türkei
von
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Alle anzeigen Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Türkei
von
$644,859
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis:möblierte 600.000 EURunmöbliert 550.000 EURGeeignet für die türkische Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Wir bieten eine exklusive freistehende Premium-Klasse Villa 4 + 1 mit einer Gesamtfläche von 250 m2 in einer der malerischsten Gegenden von Alanya - Oba.Zimmer: 4 + 1Anzah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Alle anzeigen Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Kargıcak, Türkei
von
$496,883
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt. Erdgeschoss: Küche, Wohnzimmer, Gästezimmer mit Bad en suite und Gästebad. Obergeschoss: Drei Schlafzimmer (Hauptschlafzimmer mit Bad en suite), Sauna und Gästebad. Ausstattung: …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Türkei
von
$443,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und einem privaten Pool mit Blick auf das Meer und die Festung.Die Villa besteht aus 3 Etagen. Kombiniertes Wohnzimmer und Küche im 1. Stock, 3 Schlafzimmer im 2. Stock und ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Alle anzeigen Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargıcak, Türkei
von
$408,288
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Alle anzeigen Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Alanya, Türkei
von
$448,660
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
5+1-Zimmer-Villa am Meer in Alanya: Privater Pool, Garten, 300 Meter zum Strand (Konaklı) Suchen Sie eine Villa in der Türkei für einen dauerhaften Wohnsitz oder einen Urlaub? Wir bieten Ihnen eine freistehende Villa in Konaklı, Alanya – eine perfekte Kombination aus Privatsphäre, Komfort…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargıcak, Türkei
von
$270,755
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
VillaAlanya/Kargicak3+1 Fläche 195 m2Grundstück 300 m2Voll möbliertBlick auf die SEAZone KücheLuxuriöses Wohnzimmer3 Schlafzimmer2 BadezimmerGroßer Balkon und TerrassePrivater PoolErholungsgebietGarageParkplatzGeschlossenes Privatgebiet850 m vom MeerPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Alle anzeigen Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$490,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Baujahr 2022, mit Meer- und Stadtblick auf Alanya. Zimmer: 4 + 1 Etagen: 3 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Wohnfläche: 359 m² Grundstücksfläche: 450 m² Das Haus ist mit neuen Möbeln und Geräten für maximalen Komfort au…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alle anzeigen Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$610,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für türkische Staatsbürger! Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, privatem Pool und Blick auf Meer, Berge und Festung. Zimmer: 4+1 Etagen: 2 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Ankleidezimmer: 1 Wohnfläche: 270 m² Grundstücksfläche: 450 m² Diese …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Alle anzeigen Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$409,590
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Alle anzeigen Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.
Kargıcak, Türkei
von
$463,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis: 390.000 EUR pro Einheit: 490.000 EUR. Luxuriös möblierte 3+1-Zimmer-Villa, 230 m², im Toprak VIP Villas-Komplex in Kargıcak. Unschlagbare Lage – direkter Meerblick ohne Hügel. Es gibt keine weiteren Villen in dieser luxuriösen Lage in dieser Gegend. Baujahr 2023 Voll möbl…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Alle anzeigen Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Türkei
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Ausländische Immobilien ab $40.000. Freie Beratung. Hilfe bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus.Wir helfen Ihnen, ein kostenloses Objekt zu finden, einen sicheren Deal mit dem Entwickler zu vereinbaren!- exklusives Eigentum;- Unterstützung bei der Organisation der Verlagerung;- Jahreseinko…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alle anzeigen Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Türkei
von
$313,912
-Diese Villa in Alanya ist für Liebhaber des modernistischen Stils. Die luxuriöse, moderne Villa mit Meerblick in Alanya bietet einen atemberaubenden Meerblick. Höhepunkte dieser Villa mit Meerblick in Alanya - Nur 700 m vom Strand entfernt - Aufzug zu jeder Villa Terrassen - Privatwagen Par…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Alle anzeigen Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargıcak, Türkei
von
$615,012
Diese außergewöhnlich gute freistehende Villa mit privatem Pool in Alanya wurde nach Luxusstandards entworfen und bietet luxuriöse Oberflächen und hochwertige Materialien. Diese Luxusvilla verfügt über einen angelegten privaten Garten, einen privaten Pool und einen Panoramablick auf das Meer…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alle anzeigen Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Türkei
von
$265,865
3 + 1 Penthouse Quadratische Fläche 200 m2 Infrastruktur: Schwimmbad Generator Aufzug Sicherheit Privater geschlossener Bereich Zum Meer 400 Meter Aydat 1000 Euro pro Jahr
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Alle anzeigen Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylalı, Türkei
von
$557,796
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2 br /Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya br /Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km br /Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km br /Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m br /Entfernung zum …
Immobilienagentur
Sun World Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
-Beautifull moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick zum Verkauf in Alanya, Kargıcak.  Die neu erbaute Villa auf einem Hügel in Kargıcak liegt auf einem Hügel und bietet einen herrlichen Meer- und Naturblick sowie viel Privatsphäre. Es hat einfachen Zugang zu Strand un…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Alle anzeigen Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$473,805
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам. В Каргыджаке п…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Alle anzeigen Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargıcak, Türkei
von
$373,705
-Diese wunderschön gestaltete Villa in Kargicak, Alanya, mit moderner Architektur, flankiert von natürlichen Grünflächen. Die voll freistehende private Villa mit dem atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und die Natur von Alanya. Diese Villa mit 5 Schlafzimmern bietet 350 m² Wohnfläche…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Alle anzeigen Villa Luxury villa in Kargicak
Villa Luxury villa in Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$530,661
Diese Villa befindet sich auf einer Fläche von 605 m2. Der Fertigstellungstermin ist September 2021. Das Gebäude besteht aus 3 Etagen und hat eine Gesamtfläche von 445m2.Auf 3 Etagen gibt es 6 Zimmer und 6 Badezimmer. Ein zweites Licht ist auch im Wohnzimmer ausgelegt. Die Entfernung zum Mee…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Alle anzeigen Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$309,641
-Eine schöne Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer in Alanya, Kargicak. Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und Pool zum Verkauf in Alanya, Kargicak, wurde mit den neuesten Materialien und Technologien neu gebaut.  Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in K…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Değirmendere, Türkei
von
$687,738
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Bauherr
IKY GROUP ALANYA
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen