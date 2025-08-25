  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnquartier Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Wohnquartier Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.

Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
BTC
2.0169261
ETH
105.7157200
USDT
167 644.9732808
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27959
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Zitadelle BSR Residence ist eine schöne Wohnanlage, zwischen Ataturk und Barbarossa Straße im zentralen Teil von Mahmutlar, 200 Meter vom Meer entfernt.

  • Ferienwohnung 2 + 1-115 m?
  • Möbliert (neue Möbel)
  • 2. Stock
  • 2 Badezimmer
  • 2 Balkone
  • Blick auf den Nordwesten und Osten
  • Blick auf die Berge und die Stadt

Komplexe Infrastruktur:

  • Freibad
  • Sauna und Hamam
  • Fitnesscenter
  • Kinderspielplatz
  • Garten- und Grillbereich
  • Tischtennis
  • Parkplatz mit Videoüberwachung

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Excellent apartments in the heart of the prestigious area of ​​Alanya, Kestel.
Yaylalı, Türkei
von
$134,534
Wohnviertel Complex in the popular tourist area of ​​Avsallar
Alanya, Türkei
von
$127,060
Wohngebäude UNITED SUITES
Oba, Türkei
von
$81,588
Wohngebäude Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Türkei
von
$48,728
Wohngebäude Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakırköy, Türkei
von
$458,631
Sie sehen gerade
Wohnquartier Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Wohnviertel Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Alanya, Türkei
von
$120,386
Avsallar ist ein beliebtes Touristengebiet, das aus hochwertigen Hotels, Feriendörfern und Feriengebieten besteht. Das Leben in Avsallar blüht das ganze Jahr über, Sie werden den Geruch von Nadelbäumen und sauberer Luft genießen. Diese Unterkunft ist für diejenigen gedacht, die ständig in de…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Alle anzeigen Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Wohnviertel Crystal River apartments Alanya
Oba, Türkei
von
$137,737
Warum Crystal River Apartments in Alanya kaufen? Erstklassige Lage Sicherer Apartmentkomplex mit hervorragenden Gemeinschaftseinrichtungen Voll möbliert Hohe Mieteinnahmen
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$80,402
Das Projekt besteht aus 5 Blöcken, mit Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern.Wohnanlage mit einer großen Infrastruktur und verschiedenen Annehmlichkeiten, darunter Swimmingpools, Park, Sauna, Basketball, Fußball, Volleyball, Tennisplätze, Outdoor-Yoga, Café, Garten für Haustiere, künstlicher See, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen