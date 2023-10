Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey

Wohnkomplex mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 17 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:

Wohnungen mit 1 Schlafzimmer — 13 Einheiten

Maisonette-Apartments mit 2 Schlafzimmern — 4 Einheiten

Die Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, den verbleibenden Betrag vor Abschluss des Baus zu installieren.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Avsallar, eine der schönsten Gegenden, liegt 25 km von Alanya entfernt. Es ist eine ökologisch saubere Gegend mit dem weltberühmten Strand Inzhekum. Es gibt fünf verschiedene Krankenhäuser und Kliniken, sieben Apotheken, vier Tierkliniken sowie Zahnmedizin, die zu Fuß erreichbar sind. Lebensmittel und Grundbedürfnisse können in Filialisten wie Migros, Bim, A101 und Carrefour gekauft werden, die sich in ganz Avsalar befinden. Frisches Obst, Gemüse und Naturprodukte sind auf Märkten erhältlich, die an bestimmten Tagen in allen Teilen von Alanya, einschließlich Avsalar, stattfinden.

Abgesehen von der Ruhe des täglichen Lebens in der Natur wird das Gebiet unter Investitionsgesichtspunkten als attraktiv angesehen.

Das Projekt befindet sich im Zentrum von Avsallar, 950 Meter vom Meer entfernt.