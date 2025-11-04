Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.
Möbliertes 2-Zimmer-Apartment (2+1) mit 90 m² Wohnfläche.
Aufteilung:
Fußbodenheizung in allen Räumen, inklusive der Badezimmer.
Die Wohnanlage Serenity Residence befindet sich auf einem 10.000 m² großen Grundstück in der Atatürk-Straße, 550 Meter vom Meer entfernt, und besteht aus zwei 14-stöckigen Gebäuden.
Ein besonderes Highlight der Anlage ist der private Strandbereich mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem Café.
Dieses Apartment eignet sich ideal als Ferienimmobilie, dauerhafter Wohnsitz oder zur Vermietung.
Möblierte 1-Zimmer-Apartments (1+1) sind ab 97.000 EUR verfügbar.
Hervorragende Lage:
Ausstattung:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder schriftlich.