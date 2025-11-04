  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$174,526
BTC
2.0759563
ETH
108.8097457
USDT
172 551.5079910
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 33158
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1284
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.
Möbliertes 2-Zimmer-Apartment (2+1) mit 90 m² Wohnfläche.

Aufteilung:

  • Wohnküche
  • zwei Schlafzimmer
  • zwei Badezimmer
  • verglaster Balkon

Fußbodenheizung in allen Räumen, inklusive der Badezimmer.

Die Wohnanlage Serenity Residence befindet sich auf einem 10.000 m² großen Grundstück in der Atatürk-Straße, 550 Meter vom Meer entfernt, und besteht aus zwei 14-stöckigen Gebäuden.

Ein besonderes Highlight der Anlage ist der private Strandbereich mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem Café.

Dieses Apartment eignet sich ideal als Ferienimmobilie, dauerhafter Wohnsitz oder zur Vermietung.

Möblierte 1-Zimmer-Apartments (1+1) sind ab 97.000 EUR verfügbar.

Hervorragende Lage:

  • 550 Meter zum Meer
  • 250 Meter ins Stadtzentrum
  • 50 Meter zum Supermarkt
  • 28 km zum Flughafen Alanya
  • Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar.

Ausstattung:

  • Privatstrand
  • Spa
  • VIP-Spa
  • Damen-Spa
  • Fitnesscenter
  • Innen- und Außenpools
  • Liegeflächen
  • Whirlpool
  • Ruhebereich
  • Restaurant
  • Kinderspielplätze
  • Multifunktions-Sportplatz
  • Kino
  • Kinderzimmer
  • Gästezimmer
  • Hobbyraum
  • Bibliothek, Business-Lounge
  • Arztpraxis
  • Spielzimmer
  • Reinigung
  • Schönheitssalon
  • Massageraum
  • Konferenzraum
  • Parkplatz
  • Aufzug
  • Individuell gestaltete Außenanlage
  • Blitzschutz
  • Geschäft

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder schriftlich.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
