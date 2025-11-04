Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.

Serenity Residence Mahmutlar | Alanya.

Möbliertes 2-Zimmer-Apartment (2+1) mit 90 m² Wohnfläche.

Aufteilung:

Wohnküche

zwei Schlafzimmer

zwei Badezimmer

verglaster Balkon

Fußbodenheizung in allen Räumen, inklusive der Badezimmer.

Die Wohnanlage Serenity Residence befindet sich auf einem 10.000 m² großen Grundstück in der Atatürk-Straße, 550 Meter vom Meer entfernt, und besteht aus zwei 14-stöckigen Gebäuden.

Ein besonderes Highlight der Anlage ist der private Strandbereich mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem Café.

Dieses Apartment eignet sich ideal als Ferienimmobilie, dauerhafter Wohnsitz oder zur Vermietung.

Möblierte 1-Zimmer-Apartments (1+1) sind ab 97.000 EUR verfügbar.

Hervorragende Lage:

550 Meter zum Meer

250 Meter ins Stadtzentrum

50 Meter zum Supermarkt

28 km zum Flughafen Alanya

Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar.

Ausstattung:

Privatstrand

Spa

VIP-Spa

Damen-Spa

Fitnesscenter

Innen- und Außenpools

Liegeflächen

Whirlpool

Ruhebereich

Restaurant

Kinderspielplätze

Multifunktions-Sportplatz

Kino

Kinderzimmer

Gästezimmer

Hobbyraum

Bibliothek, Business-Lounge

Arztpraxis

Spielzimmer

Reinigung

Schönheitssalon

Massageraum

Konferenzraum

Parkplatz

Aufzug

Individuell gestaltete Außenanlage

Blitzschutz

Geschäft

