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Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
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Wohnanlage Alanya Wohnung kaufen – 9 % Rendite garantiert & luxuriöse Ausstattung
Alanya, Türkei
von
$139,503
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–121 m²
4 Immobilienobjekte 4
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer erstklassigen Investition an der türkischen Riviera – leben Sie im Paradies und erzielen Sie ein stabiles Einkommen in Euro! Entdecken Sie die Exquisite Residence, eine Premium-Boutique-Anlage, die nur 900 Meter vom weltberühmten Incekum Beach in Avsalla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
138,809 – 167,727
Wohnung 2 zimmer
121.0
283,401 – 300,752
Bauherr
Home World Alanya Construction
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Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 26–181 m²
20 Immobilienobjekte 20
In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.6 – 63.2
Preis auf Anfrage
Wohnung 2 zimmer
– 72.4
Preis auf Anfrage
Wohnung
– 83.8
Preis auf Anfrage
Stadthaus
181.3
Preis auf Anfrage
Haus
98.0
Preis auf Anfrage
Studio
25.5 – 37.1
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
Wohnanlage The Yacht Collection
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Wohnanlage The Yacht Collection
Alanya, Türkei
von
$72,138
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich im Herzen der Touristenstadt Alanya und erstreckt sich über eine Fläche von 1023 m². Das fünfstöckige Gebäude umfasst Wohnungen mit verschiedenen Layouts von 32 bis 48 m², alle Wohnungen sind in zwei Konzepte — 1 + 1 und Studios unterteilt. Auf jeder Et…
Bauherr
TURKREALT
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IresIres
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
Wohnanlage White Sail Residence
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Wohnanlage White Sail Residence
Mahmutlar, Türkei
von
$61,833
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Der moderne Wohnkomplex befindet sich in der Touristenstadt Mahmutlar, einem Vorort von Alanya. Das zehnstöckige Gebäude umfasst 63 Wohnungen verschiedener Baugruppen: 1 + mit einer Fläche von 45,50 und 53 Quadratmetern; — li 1, mit einer Fläche von 80 Quadratmetern. Meter; 2 + 1, mit ein…
Bauherr
TURKREALT
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Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
Wohnanlage The Seascape Collection
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Wohnanlage The Seascape Collection
Okurcalar, Türkei
von
$102,024
Die Wohnanlage befindet sich im Westen von Alanya an einem malerischen Ort - Okurjalar. Der Komplex wird etwas mehr als 25.000 Quadratmeter einnehmen, ein Komplex wurde nach den besten Konzepten von Premium-Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Alle Apartments haben eine Fläche von mehr als 100 Quadrat…
Bauherr
TURKREALT
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Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
Residenz New Life
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Residenz New Life
Oba, Türkei
von
$191,760
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
NEUER LEBENskomplex - Alanya, beide Wir präsentieren Ihnen einen neuen hochmodernen Komplex, dessen Bau wir in Alanya in der Region Oba, nur 1,8 km vom Mittelmeer entfernt, begonnen haben. Die soziale Infrastruktur des Bezirks ist nur wenige Gehminuten von Cafés, Supermärkten, Schulen und…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
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Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$329,182
Wohnanlage mit allem für Erholung und Leben: Meer, Sonne und ausgezeichnete Infrastruktur. Der Komplex besteht aus 2 Blöcken und umfasst auch ein eigenes Einkaufszentrum. Die Panoramafenster der Apartments bieten Blick auf das Meer und Alanya. Es wird einen schönen gepflegten Garten und priv…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$407,836
Ein Qualitätsprojekt von einem zuverlässigen Entwickler! Das Unternehmen hat bereits den Bau abgeschlossen und 6 Projekte ausgeliefert. Derzeit sind mehr als 13 Projekte im Bau. Jedes abgeschlossene Projekt erhöht den Wert der Stadt und erfüllt die Bedürfnisse der Kunden für moderne Wohnung.…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
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Wohnanlage Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Türkei
von
$216,481
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnungen (2+1), 100 m2 im Konak Twin Towers 3 Cleopatra-Komplex sind zum Verkauf.Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben wollen und gleichzeitig alle Stadtinfrastruktur zu Fuß erreichen, sowie für Investoren zum Ausleihen von Wohnungen.Das Cle…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Wohnanlage Luxurious 2+1 apartment near the sea!
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Wohnanlage Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Mahmutlar, Türkei
von
$202,384
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Yekta Blue 4 Complex - Alanya | MahmutlarWir präsentieren Ihnen diese Wohnung vom Eigentümer im neuen Yekta Blue IV Residence Projekt, Teil der mittlerweile legendären BLUE Residence Reihe von Projekten.Eine luxuriöse möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 98 m2 im 3. Stock.Wohnung Layout:D…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$118,855
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 25 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer - 20 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 5 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
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Wohnanlage Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$319,785
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Im Yekta Trade Centre steht ein 150 m² großes Penthouse mit drei Schlafzimmern (3+1) zum Verkauf. Meerblick Möbliert und ausgestattet Individuelle Heizung Ihre Sommerresidenz liegt nur 400 Meter vom Mittelmeer entfernt, und dennoch ist die gesamte Infrastruktur der Stadt beque…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Wohnanlage Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$183,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich. Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer. Direkter Meerblick Unmöbliert Baujahr: 2022 Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt u…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Wohnviertel Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylalı, Türkei
von
$140,940
Warum dieses Apartment in Alanya, Kestel kaufen? - First-Line-Apartments - Ein modernes Außen- und Innendesign - Lage; In der Nähe von sozialen Annehmlichkeiten und Geschäften Dieses Anwesen mit Meerblick befindet sich in Kestel, Alanya. In der Nähe des Strandes und lokaler Annehmlichkeiten …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Kargıcak, Türkei
von
$279,659
Die Residenz besteht aus zwei fünfgeschossigen Gebäuden mit Zwei-, Dreizimmerwohnungen und Duplex-Penthouses.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Im Bau werden…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Türkei
von
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Oba, Türkei
von
$159,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Weitere Informationen und Fotos auf Anfrage.Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1 + 1) 60 m2 mit Meerblick im Granada Boutique Residence Komplex.Granada Boutique Residence ist eine schöne Wohnanlage mit allen Annehml…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
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Wohnviertel Luxurious apartment in the best area of Alanya
Oba, Türkei
von
$186,853
Oba Oasis ist einer der besten Komplexe in Alanya mit seiner riesigen Grünfläche und dem gepflegten Garten. Oba Oasis befindet sich im Stadtteil Oba, nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Gebiet wird seit langem von Europäern und russischsprachigen Personen geliebt. Breite gepflegte …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
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Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Wohnviertel New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Yaylalı, Türkei
von
$136,669
- Wir freuen uns sehr, diese neu gebaute, helle Wohnung in Kestel, Alanya, anbieten zu können. Kestel ist ein neues Entwicklungsgebiet Alanya. Hier haben Sie eine Harmonie zwischen dem alten Gebäude und dem neuen Gebäude. Kestel, Sie können im Orangen- und Bananengarten spazieren gehen, Sie …
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$196,926
Die Residenz verfügt über einen Pool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Hamam, ein Dampfbad, einen Parkplatz.Abschluss - Juli, 2024
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.Am Dienstag und Sams…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
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Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Alanya, Türkei
von
$162,151
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage! Möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1), 60 m², mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex. Wir bieten Apartments in einem neuen Komplex mit luxuriöser Ausstattung von Yekta Homes, einem der führenden Bauträger der Region. Ein besonderes Merkmal des Komplex…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$134,799
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 90 m² in the Yazar 8 Residence complex. This modern residential complex is located in the picturesque and ecologically clean Kargicak area of ​​Alanya, just 300 meters from the sea and beach. Amenities: Summer pool Children's pool Relaxat…
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Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
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Wohnanlage Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Türkei
von
$160,804
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Auf Anfrage senden wir Ihnen Fotos der Apartments.Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:Ein Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 135.000 EUR unmöbliertEin Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 155.000 EUR möbliertZwei Schlafzimmer (2+1) von 110 m2 - 230.000 EUR möbliertGarten des Sieges Oba…
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Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$110,698
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 16 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 14 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 4 Schlafzimmern — 2 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
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TRANIO
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Türkei
von
$144,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Alanya, Türkei
von
$99,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished one-bedroom apartment (1+1) 70 m² with sea views in the Utopia Residence complex. Layout: Kitchen-living room Spacious bedroom Glazed balcony View of the sea and Alanya Castle Utopia Residence is a beautiful residential complex built in 2008 with its own 5-star …
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$233,282
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Jacuzzi und einen Aquapark, eine Vitamin-Bar, einen Tennisplatz, einen Minigolfplatz, einen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit, einen Fitness…
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TRANIO
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Wohnanlage Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Türkei
von
$172,308
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargıcak, Türkei
von
$244,701
Neue Elite-Komplex befindet sich im Osten von Alanya, im Stadtteil Kargicak. An der Küste gelegen, ist dieses Projekt auf einer Fläche von 790 m2 gebaut. Sie können sowohl das Meer als auch die Wälder mit Panoramablick beobachten.Das Projekt besteht aus einem einzigen Block, 6 Etagen und 15 …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Alle anzeigen Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Wohnviertel New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Alanya, Türkei
von
$134,000
Ein neues Projekt in Avsallar, einem Komplex auf einem Hügel, umgeben von Kiefernnadeln, mit Blick auf das Meer und die Natur. Die Entfernung zur Mittelmeerküste beträgt 1,5 km, Das Zentrum des Dorfes Avsallar selbst liegt etwa 1 km vom Zentrum des Ferienortes Alanya entfernt. 24 km Flughafe…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
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Wohnanlage Turcia Alania rajon Kleopatra
Wohnanlage Turcia Alania rajon Kleopatra
Alanya, Türkei
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$436,967
Die Residenz besteht aus einem Gebäude mit Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnungen und Duplex-Penthouses.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Nur zertifizierte Materialie…
Immobilienagentur
TRANIO
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Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Alle anzeigen Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Villa Stilvolle 4+1-Zimmer-Villa mit luxuriöser Ausstattung und Meerblick.
Kargıcak, Türkei
von
$496,883
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Kargicak, 2,5 km vom Meer entfernt. Erdgeschoss: Küche, Wohnzimmer, Gästezimmer mit Bad en suite und Gästebad. Obergeschoss: Drei Schlafzimmer (Hauptschlafzimmer mit Bad en suite), Sauna und Gästebad. Ausstattung: …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
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Wohnanlage Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$151,482
Wir bieten Zwei-Zimmer-Wohnungen von 75 m2 und Duplex Vier-Zimmer-Wohnungen von 155 m2.Die luxuriöse Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Generator, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Concierge, rund um die Uhr Sicherhe…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Alle anzeigen Wohngebäude Nordic Sky
Wohngebäude Nordic Sky
Tosmur, Türkei
von
$308,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Nordic Sky ist ein exquisites Luxusprojekt im Unternehmensstil von Nordic Property Construction. Es erfüllt die Bedürfnisse der selektivsten Immobilienkenner an der Alanya-Küste und zeichnet sich durch die lakonische Architektur und den Komfort eines Elite-Fünf-Sterne-Hotels aus.Auf dem Grun…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Alle anzeigen Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Wohnviertel Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Türkei
von
$281,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Türkei, Alanya, OBA DistrictEntwickler BEST HOME, Wohnanlage JETZT 4 Gebäude 4 Stockwerke zum Meer: 350m? Apartments: 1+1 - von 57.2 (m2) Von 255.000€2+1 - Duplex - von 120.8 (m2) Von 480.000 Euro.Baubeginn: Dezember 2022.Kommission: 20. Dezember 2024.? Die Infrastruktur des Komplexes: Freib…
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Deral Group Investment
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Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Alle anzeigen Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Wohnanlage New 1+1 apartment in Oba area.
Oba, Türkei
von
$84,689
Die neue, moderne Wohnanlage IKY United Suites befindet sich im Stadtteil Oba, 1600 Meter vom Meer und 3,5 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Gazipas Der Flughafen ist 35 km entfernt.Dieses Apartment mit 1 Schlafzimmer (1+1) steht zum Verkauf. Es verfügt über ein voll ausgestattetes Interie…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Wohnanlage Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.
Alanya, Türkei
von
$148,621
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
🌟AZURA WORLD – Wohnen auf einem neuen Niveau in Alanya. 🏡 Exklusive Apartments zu verkaufen: ⚜️1+1 – 65 m² Möbliert und ausgestattet 🔥127.000 € 📍Türkler Aufenthaltsgenehmigungen möglich Willkommen im größten und ambitioniertesten Projekt an der Küste von Antalya, das bereits a…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 42 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 36 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 6 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor der…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$208,579
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Wellnesskomplex mit einem Loungebereich und Massageräumen, zwei Außenpools mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinder…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Türkei
von
$728,278
Der Komplex besteht aus 5 Villen. Jede dieser Villen verfügt über einen Infinity-Pool, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche. Zwei Villen haben Parkplatz im Freien, drei Villen haben einen Innenparkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt ist 2 km von Inzhekum entfernt, die einen …
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Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
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Wohnanlage Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$340,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern (3+1), 140 m², im Konak Premium-Komplex. Dieses großflächige Luxusprojekt erstreckt sich über 25.000 m² und besteht aus acht siebenstöckigen Gebäuden. Neben exklusiven Annehmlichkeiten bietet es sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit 2.500 m².…
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Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
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Wohnanlage Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$121,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Zweizimmerapartment (2+1) 85 m2 im Konak Life Residence Komplex. Der Komplex liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt, an der Grenze der beiden beliebten Stadtteile Mahmutlar und Kargicak in Alanya. Die Hauptstraße des Stadtteils, Barbaros, mit ihren zahlreichen Geschäften, Caf…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$124,681
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 15 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 12 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vo…
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
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Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$173,621
Die Residenz verfügt über einen großen Pool mit Wasserrutschen, einen separaten Kinderpool und einen geräumigen Liegebereich, einen großen überdachten Grillbereich und einen Essbereich im Freien, einen Kinderspielplatz und einen Tennisplatz, einen beheizten Innenpool, einen Spielraum mit Bil…
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Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$150,317
Das Projekt besteht aus 5 Häusern und 113 Wohnungen.Arten von Wohnungen: Standard mit 1-2 Schlafzimmern, Duplexs mit 2-4 Schlafzimmern, Wohnungen mit Garten und 2 Schlafzimmer.Optimales Design der Zimmer. Neben den großen Wohnzimmer Studios und Schlafzimmern verfügen alle Apartments über Bal…
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Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$178,166
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr besetzte Sicherheit, ein Fitnesscenter, eine Sauna.Abschluss - Februar 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKa…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Türkei
von
$141,651
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$279,659
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Typen: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen und 2-3 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, Ei…
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TRANIO
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Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alle anzeigen Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$610,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für türkische Staatsbürger! Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, privatem Pool und Blick auf Meer, Berge und Festung. Zimmer: 4+1 Etagen: 2 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Ankleidezimmer: 1 Wohnfläche: 270 m² Grundstücksfläche: 450 m² Diese …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Türkei
von
$268,006
In einem beliebten touristischen Bereich bietet dieser Komplex verschiedene Arten von Wohnungen: Standard 1 Schlafzimmer, 2 und 5 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, Einbauschrank im Korridor,…
Immobilienagentur
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Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Alle anzeigen Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Villa Exklusive Luxus villa mit Blick auf Alanya, das Meer und die Berge.
Kargıcak, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Exklusive 4+2-Villa mit Meerblick: Luxus + Türkische Staatsbürgerschaft Wir präsentieren Ihnen diese exklusive Luxusvilla im prestigeträchtigen Stadtteil Kargicak in Alanya. Diese Immobilie vereint erstklassige Bauqualität, eine durchdachte Raumaufteilung und eine beeindruckende Auswahl a…
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Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alle anzeigen Wohngebäude Nobby Garden
Wohngebäude Nobby Garden
Alanya, Türkei
von
$227,428
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Die Wohnanlage von Nobby Garden Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen. Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrh…
Bauherr
Daria Çiçek
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Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.
Oba, Türkei
von
$170,328
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses 60 m² große Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1) ist neu möbliert und mit modernen Haushaltsgeräten ausgestattet. Es befindet sich im 4. Stock des luxuriösen Wohnkomplexes Oba Sol Garden. Aufteilung: Wohnküche 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer mit Fußbodenheizung 1 Balkon …
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Kargıcak, Türkei
von
$104,396
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished one-bedroom apartment (1+1), 55 m², on the 3rd floor. Vanessa River is a new residential complex of comfortable apartments located just 300 meters from the sea and beach in the picturesque, ecologically clean Kargicak district of Alanya. Excellent location: Distance to …
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$361,226
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, ein Türkisches Bad, eine Sauna und einen Whirlpool, ein Fitnesscenter, einen Grillplatz, Bars, einen Parkplatz, einen Pavillon, einen Kinderspielplatz, ein Kino, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Sicherheit.Abschlu…
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Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
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Wohnanlage Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Türkei
von
$314,616
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Grillplätze, einen Pavillon, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Sicherheit.Eigenschaften der Wohnungen ZentralsatellitensystemPVC Fenster mit DoppelverglasungStahl EingangstürKlimaanlageKüchenschrankG…
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Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Alle anzeigen Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.
Alanya, Türkei
von
$448,660
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
5+1-Zimmer-Villa am Meer in Alanya: Privater Pool, Garten, 300 Meter zum Strand (Konaklı) Suchen Sie eine Villa in der Türkei für einen dauerhaften Wohnsitz oder einen Urlaub? Wir bieten Ihnen eine freistehende Villa in Konaklı, Alanya – eine perfekte Kombination aus Privatsphäre, Komfort…
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Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alle anzeigen Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Wohnanlage OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Türkei
von
$200,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Alania, beideZum Strand : 3.000 mBoden: Boden + 4Baubeginn: März 2023Kommission: 20. Dezember 2024? Die Infrastruktur des Komplexes:* Kinderbecken* Spielplatz* Kino im Freien* Erholungsgebiete* Yoga-PlatzArbeitsraumBibliothek* Billard* Tischtennis* InnenpoolTürkisches Bad* SaunaZimmer mit Sa…
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Deral Group Investment
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Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alle anzeigen Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Wohnanlage 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Türkei
von
$210,810
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Wohnung im Premium Royal Premium Komplex - Alanya.Royal Premium ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Alanya, in der Nähe aller Stadt Annehmlichkeiten, 180 Meter vom Cleopatra Beach.Wohnungen zum Verkauf:Unfurnished 2+1 apartment - EUR 177.000 (Fotos auf Anfrage)…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$266,480
Die Residenz verfügt über Außenpools, einen Aquapark, tanzende Brunnen, künstliche Pools, einen Whirlpool, ein Spa-Center, einen beheizten Innenpool, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, Cafés, Restaurants und Bars, Dachrestaurant und Bar mit Panoramablick, einen Nachtclub, Geschäfte und ein…
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Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
Wohnanlage Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.
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Alanya, Türkei
von
$186,215
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Exklusive 2+1-Maisonette-Wohnung im Luxuskomplex The Maris Premiere Bester Preis auf dem Markt – 165.000 €! ✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit. Suchen Sie eine repräsentative Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Wir präsentieren I…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Kargıcak, Türkei
von
$332,095
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Wellnesskomplex mit einem Loungebereich und Massageräumen, einen Außenpool mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, e…
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
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Kargıcak, Türkei
von
$163,134
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Kinderpool mit Wasserrutschen, einen Hamam, eine Sauna und einen Whirlpool, einen Massageraum, einen Grillbereich und einen Loungebereich, einen Fitnessraum, einen Miniclub, einen Tennisplatz, einen Parkplatz, eine Videoüberwachung rund…
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Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$202,753
Die Residenz verfügt über große Gärten mit Rasen und Wanderwegen, Aquaparks für Kinder und Erwachsene, Cafés, Sportplätze, Swimmingpools, einen Freizeitpark, Boutiquen, Kinderspielplätze.Es gibt auch ein 5-Sterne-Hotel mit Pools, Restaurants, ein Spa-Center, ein Fitnessraum, ein Kino, ein Ko…
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Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
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Alanya, Türkei
von
$163,484
Eine moderne Wohnanlage nur 900 m vom Strand entfernt bietet seinen Bewohnern eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, Tennisplatz, Fitnesscenter, Spielplatz, offene Parkplätze, Grünflächen.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnungen werden mit Fertigstellung verkauft:Küchenmöbel und -geräteA…
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Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
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Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment im Albimo Loft Residence SPA-Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$106,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Apartment im 5-Sterne-Komplex Albimo Loft Residence SPA. Zum Verkauf: Ein-Zimmer-Apartment (1+1), 56 m², unmöbliert (8. Etage) – 90.000 EUR. Ein-Zimmer-Apartment (1+1), 56 m², möbliert (1. und 2. Etage) – ab 90.000 EUR. Wir präsentieren Ihnen ein neues Luxus-Invest…
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Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Wohnanlage Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$117,981
Der Wohnkomplex umfasst zwei 9-stöckige Gebäude im Gebiet von 10.000 m2. Es gibt insgesamt 170 Apartments mit verschiedenen Layouts, darunter Duplexs auf den obersten Etagen mit Außenterrassen und Meerblick.EigenschaftenSchwimmbadMini WasserparkFitnessstudioSaunaLoungebereich und BibliothekK…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Demirtaş, Türkei
von
$157,308
In einem beliebten touristischen Bereich, bietet diese Entwicklung Standard 1 Schlafzimmer Wohnungen und 2 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Ausstattung: Stahl Eingangstür, Video-Intercom, Einbaumöbel in der Küche und Bäder, komplettes Paket von Haushaltsgeräten (Kühlschran…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
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Alanya, Türkei
von
$135,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Suitable for obtaining a residence permit – we can indicate a purchase price of USD 200,000. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 m², in the ART City Residence complex. ART City Residence is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 …
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
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Oba, Türkei
von
$152,157
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 100 m2 im 2. Stock im Riviera Garden Oba Komplex.Layout:WohnkücheGeräumige Eingangsgruppe2 Schlafzimmer2 BadezimmerGlazed LoggiaSüd-, Nord- und Westfassade.Rivie…
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Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
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Wohnanlage 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Türkei
von
$395,518
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
? Wohnungen: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Türkei, OBA OLIVE District Blick auf das Meer und die Berge 2011. Bau 3. Stock von 3 Zum Meer: 1.700m Heizungsbatterien ( ) ? Landschaftsbaugebiet ▪ Ľ Transfer zum Strand ▪ ĽUntergrund und offener Parkplatz. ? Lage: ▪ Ľ1600 m bis zum Meer   I…
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$409,590
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
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Oba, Türkei
von
$538,343
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen Whirlpool, einen Billardraum.Abschluss - 28/02/2023.Eigenschaften der Wohnungen KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich …
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Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$134,003
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 12 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 9 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 3 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor…
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
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Wohnanlage Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Mahmutlar, Türkei
von
$127,603
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A one-bedroom apartment (1+1) of 57 sq m is for sale in the Kurt Safir Flower complex. This comfortable residential complex features modern architecture, stylish interior design, and thoughtful apartment layouts. The complex is located 150 meters from the seashore and 25 minutes from G…
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Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$104,872
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 17 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 13 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 4 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die Möglichkeit, auf dem verbleibenden Betrag vor der…
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Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
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Wohnanlage Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargıcak, Türkei
von
$310,167
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2 im 3. Stock, ausgestattet mit Möbeln und Geräten in der höchsten Ebene Komplex Konak Premium mit der Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels an der ersten Küste.Layout:Stilvolle Küche-Wohnzimme…
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$518,241
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
3+1, 4+1, 5+2 Zum Verkauf Villen in der Türkei, Alanya Das Hotel liegt.%25 Anzahlung + 24 Montage-Installation Flexibler Zahlungsplan.Türkische Staatsbürgerschaft inklusive!Für weitere Details kontaktieren Sie uns!
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AxA property
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Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$243,536
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich, einen Parkplatz.Abschluss - 2023.Eigenschaften der Wohnungen Video intercomKabelloses InternetZentralsatellitensystemFliesenbodenDoppelverglasungKüchenschrankStahl EingangstürLage und Infrastruktur in der Nähe D…
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Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Wohnviertel Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$169,564
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zitadelle BSR Residence ist eine schöne Wohnanlage, zwischen Ataturk und Barbarossa Straße im zentralen Teil von Mahmutlar, 200 Meter vom Meer entfernt.Ferienwohnung 2 + 1-115 m?Möbliert (neue Möbel)2. Stock2 Badezimmer2 BalkoneBlick auf den Nordwesten und OstenBlick auf die Berge und die St…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Türkei
von
$122,351
Ein Premium Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur. Wohnungstypen umfassen einzigartige Penthouse Duplex-Wohnungen mit Gartenzugang und Panoramablick auf das Meer. In Bezug auf die Lage und das architektonische Projekt sind alle Wohnungen positioniert, um einen Panoramablick auf das Meer zu b…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Türkei
von
$80,307
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) 50 m2 im 3. Stock im Konak Green Life Avsallar Komplex.Der Komplex besteht aus einem 7-stöckigen Block, befindet sich in einem Pinienwald, 800 Meter vom Strand Incekum, 500 Meter zum Zentrum von Avsallar, wo Sie Geschäfte, Cafés und Restaurants finden…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$692,738
Die Residenz verfügt über einen Club, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen angelegten Grünbereich, ein Einkaufszentrum, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Hamam und ein Dampfbad, einen Loungebereich, einen Kinderspielraum.Abschluss - September, 2025.A…
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Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$217,901
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit Blick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Wohnbereich und einen Grillplatz, einen Tennisplatz, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Hamam und einen Whirlpool, Massagerä…
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Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$325,929
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Arten: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, Garten Duplexs mit 3-4 Schlafzimmer und 2-Zimmer-Penthouses.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnung ist ausgestattet mit: Stahl Eingangstür, Vide…
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Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
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Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$490,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, Baujahr 2022, mit Meer- und Stadtblick auf Alanya. Zimmer: 4 + 1 Etagen: 3 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Wohnfläche: 359 m² Grundstücksfläche: 450 m² Das Haus ist mit neuen Möbeln und Geräten für maximalen Komfort au…
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Türkei
von
$176,886
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargıcak, Türkei
von
$105,569
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargıcak, Türkei
von
$408,288
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
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Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
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Wohnanlage Möbliertes 2+1-Apartment im Serenity Residence SPA-Komplex.
Mahmutlar, Türkei
von
$173,015
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Serenity Residence Mahmutlar | Alanya. Möbliertes 2-Zimmer-Apartment (2+1) mit 90 m² Wohnfläche. Aufteilung: Wohnküche zwei Schlafzimmer zwei Badezimmer verglaster Balkon Fußbodenheizung in allen Räumen, inklusive der Badezimmer. Die Wohnanlage Serenity Residence befi…
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Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Türkei
von
$233,049
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad), einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankFenster aus Alumin…
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Türkei
von
$322,773
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, einen Konferenzraum, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Miniclub, ein Kino, einen Kinderspielplatz, ein…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$165,348
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 49 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 30 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern — 12 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 7 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteh…
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$186,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
A furnished two-bedroom apartment (2+1 bedrooms), 120 sq m, on the 4th floor. The apartment features two glazed balconies and two bathrooms. Yekta Plaza is a residential complex with the amenities of a 5-star hotel, located in a quiet area of ​​the resort town of Mahmutlar. It is ideal…
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Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
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Wohnanlage Bezugsfertige Apartments mit 1+1, 2+1 und 3+1 Zimmern im exklusiven Komplex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Türkei
von
$175,321
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Yekta Kingdom Premium, das imposanteste und beeindruckendste Projekt in Alanya, erstreckt sich über drei Hektar. Dieser Wohnkomplex wird ein neues Wahrzeichen des Stadtteils Mahmutlar. Der luxuriöse Wohnkomplex liegt an der Mittelmeerküste, im wärmsten Teil der Türkei. Er vereint unser…
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Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Wohnanlage Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Kargıcak, Türkei
von
$162,864
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer (1+1) und zwei Schlafzimmer (2+1) Wohnungen in der Via Mar Residence Komplex am Meer.Der Komplex befindet sich auf einer Gesamtfläche von 6,852 m2 und besteht aus zwei 5-stöckigen Blöcken mit 135 Wohnungen.Ein neuer Premium Wohnkomplex auf der ersten Linie des Mittelmeers, a…
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Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Wohnanlage 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
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Kestel, Türkei
von
$182,986
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Wohnanlage Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Oba, Türkei
von
$177,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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