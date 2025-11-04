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Wohnkomplex Turcia Alania rajon Kleopatra

Alanya, Türkei
von
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Wohnkomplex Turcia Alania rajon Kleopatra
1
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ID: 36747
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Adresse
    Ahmet Tovus Bulvari, 44 Anjeliq House

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

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Alanya, Türkei
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