Wohnkomplex 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

2+1 Wohnung im Premium Royal Premium Komplex - Alanya.

Royal Premium ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Alanya, in der Nähe aller Stadt Annehmlichkeiten, 180 Meter vom Cleopatra Beach.

Wohnungen zum Verkauf:

Unfurnished 2+1 apartment - EUR 177.000 (Fotos auf Anfrage)

Neu möblierte 2+1 Wohnung - EUR 215.000 (Bild)

Schlüssel Apartment Eigenschaften

Ein küchenfreundliches Zimmer im amerikanischen Stil mit einer Insel ist das Herz des Hauses

Zwei gemütliche Schlafzimmer

Modernes Badezimmer

Stilvolles Interieur - "move in and live" Format

Location Vorteile:

180 Meter zum Cleopatra Beach, einem Blue Flag Empfänger für sein sauberes Wasser und Umweltfreundlichkeit

Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants für jeden Geschmack und Budget sind zu Fuß erreichbar

Alle notwendigen Annehmlichkeiten (Hauptstadt, Bank, Schule, etc.) sind zu Fuß erreichbar.

Gemüse- und Fischmärkte sind buchstäblich wenige Schritte entfernt

Über den Royal Premium-Komplex

Royal Premium ist ein neuer Premium-Class-Komplex, der moderne Architektur und eine gut ausgebaute Infrastruktur kombiniert.

Fläche: 1.200 m2

Struktur: Boutique-Projekt, 36 Wohnungen

Standort: Alanya Stadtzentrum, 2 Minuten vom Meer

Komplexe Infrastruktur

Landschaftsfläche

Freibad

Kinderbecken

Sonnen- und Ruhebereich

Poolbar

Innenpool

Fitnessraum

Sauna

Kinderspielplatz

Satellitenfernsehen

WLAN-Netzwerk vor Ort

Generator

Wasser

Wassertanks sichern

Parkplatz

Sicherheit und Videoüberwachung

Verpassen Sie nicht die Chance, Eigentümer von Premium-Immobilien in einem der renommiertesten Komplexe von Alanya zu werden!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um eine Anzeige zu vereinbaren oder die Kaufbedingungen zu diskutieren.

Wir helfen bei der Transaktion und unterstützen Sie durch jeden Schritt des Prozesses, einschließlich der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung und türkischer Staatsbürgerschaft!