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Wohnkomplex 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

Alanya, Türkei
von
$210,810
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ID: 35332
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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2+1 Wohnung im Premium Royal Premium Komplex - Alanya.

Royal Premium ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Alanya, in der Nähe aller Stadt Annehmlichkeiten, 180 Meter vom Cleopatra Beach.

Wohnungen zum Verkauf:

  • Unfurnished 2+1 apartment - EUR 177.000 (Fotos auf Anfrage)
  • Neu möblierte 2+1 Wohnung - EUR 215.000 (Bild)

Schlüssel Apartment Eigenschaften

  • Ein küchenfreundliches Zimmer im amerikanischen Stil mit einer Insel ist das Herz des Hauses
  • Zwei gemütliche Schlafzimmer
  • Modernes Badezimmer
  • Stilvolles Interieur - "move in and live" Format

Location Vorteile:

  • 180 Meter zum Cleopatra Beach, einem Blue Flag Empfänger für sein sauberes Wasser und Umweltfreundlichkeit
  • Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants für jeden Geschmack und Budget sind zu Fuß erreichbar
  • Alle notwendigen Annehmlichkeiten (Hauptstadt, Bank, Schule, etc.) sind zu Fuß erreichbar.
  • Gemüse- und Fischmärkte sind buchstäblich wenige Schritte entfernt

Über den Royal Premium-Komplex

Royal Premium ist ein neuer Premium-Class-Komplex, der moderne Architektur und eine gut ausgebaute Infrastruktur kombiniert.

  • Fläche: 1.200 m2
  • Struktur: Boutique-Projekt, 36 Wohnungen
  • Standort: Alanya Stadtzentrum, 2 Minuten vom Meer

Komplexe Infrastruktur

  • Landschaftsfläche
  • Freibad
  • Kinderbecken
  • Sonnen- und Ruhebereich
  • Poolbar
  • Innenpool
  • Fitnessraum
  • Sauna
  • Kinderspielplatz
  • Satellitenfernsehen
  • WLAN-Netzwerk vor Ort
  • Generator
  • Wasser
  • Wassertanks sichern
  • Parkplatz
  • Sicherheit und Videoüberwachung

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Wir helfen bei der Transaktion und unterstützen Sie durch jeden Schritt des Prozesses, einschließlich der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung und türkischer Staatsbürgerschaft!

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Alanya, Türkei
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Wohnkomplex 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Türkei
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$210,810
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