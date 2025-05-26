Wohnkomplex Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Zwei-Zimmer-Wohnungen (2+1), 100 m2 im Konak Twin Towers 3 Cleopatra-Komplex sind zum Verkauf.

Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben wollen und gleichzeitig alle Stadtinfrastruktur zu Fuß erreichen, sowie für Investoren zum Ausleihen von Wohnungen.

Das Cleopatra Beach Gebiet ist bei Touristen sehr gefragt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind hier, zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Cafés und Restaurants, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte und vieles mehr.

Der neue Wohnkomplex mit einem Gebiet von 4.500 m2 besteht aus zwei 8-stöckigen Blöcken, 600 Meter zum Meer.

Alle Apartments sind mit einer kompletten Veredelung verkauft, mit einer installierten Küche mit einer Granit-Arbeitsplatte, ausgestattet mit einem Badezimmer.

Infrastruktur:

Wasserpark

Freibad

Innenpool

Gymnasium

Türkisches Bad

Sauna

Massage Zimmer

Kinderspielplatz

Entspannungspavillon

Innenparkplatz

BBQ Bereich

Botanischer Garten

Cafe. Bar

Sicherheit und Videoüberwachung

Künstlicher Wasserfall

Wanderwege

Spielraum

Kinderbecken

Hauptmerkmale:

Stahltür

Küchenmöbel

PVC Balkontüren und Fenster

Geräumiges Wohnzimmer

Voll ausgestattetes Badezimmer

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.