  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Wohnkomplex Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.

Alanya, Türkei
von
$216,481
BTC
2.5749978
ETH
134.9666441
USDT
214 031.3610725
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27470
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Zwei-Zimmer-Wohnungen (2+1), 100 m2 im Konak Twin Towers 3 Cleopatra-Komplex sind zum Verkauf.

Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben wollen und gleichzeitig alle Stadtinfrastruktur zu Fuß erreichen, sowie für Investoren zum Ausleihen von Wohnungen.

Das Cleopatra Beach Gebiet ist bei Touristen sehr gefragt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind hier, zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Cafés und Restaurants, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Supermärkte und vieles mehr.

Der neue Wohnkomplex mit einem Gebiet von 4.500 m2 besteht aus zwei 8-stöckigen Blöcken, 600 Meter zum Meer.

Alle Apartments sind mit einer kompletten Veredelung verkauft, mit einer installierten Küche mit einer Granit-Arbeitsplatte, ausgestattet mit einem Badezimmer.

Infrastruktur:

  • Wasserpark
  • Freibad
  • Innenpool
  • Gymnasium
  • Türkisches Bad
  • Sauna
  • Massage Zimmer
  • Kinderspielplatz
  • Entspannungspavillon
  • Innenparkplatz
  • BBQ Bereich
  • Botanischer Garten
  • Cafe. Bar
  • Sicherheit und Videoüberwachung
  • Künstlicher Wasserfall
  • Wanderwege
  • Spielraum
  • Kinderbecken

Hauptmerkmale:

  • Stahltür
  • Küchenmöbel
  • PVC Balkontüren und Fenster
  • Geräumiges Wohnzimmer
  • Voll ausgestattetes Badezimmer

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
Wohnanlage Sierra Vista Residence
Didim, Türkei
von
$63,477
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$72,245
Wohngebäude SAN MARIA SEASON
Elvanli, Türkei
von
$40,872
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Türkei
von
$1,81M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Türkei
von
$216,481
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
, Türkei
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex befindet sich auf einer Fläche von 26.000 m2, das Projekt besteht aus 770 Wohnungen in 9 Blöcken, mit L…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Alle anzeigen Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Aparthotel Furnished duplex 2+1 in the My Hill Residence complex for residence permit.
Tosmur, Türkei
von
$140,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 120 m2, in der My Hill Residence Komplex.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 Badezimmer3 BalkoneEin Wohnkomplex mit einer eigenen Infrastruktur, in der entwickelten …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Wohnviertel Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$155,888
Warum sollten Sie hier eine Immobilie kaufen? - Luxusqualität, bis ins kleinste Detail zu einem erschwinglichen Preis durchdacht; - Atemberaubender Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berge; - Eine große Fläche von 26.000 m2; - Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Hotels in Ihrem Haus; - Das…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen