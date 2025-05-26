  1. Realting.com
Wohnkomplex Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Türkei
$173,327
ID: 27421
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) im Komplex Kavi Dreams Oba.

Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.

Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entfernt.

Oba ist ein ökologisch sauberer Bereich, wo unser gemütlicher Komplex liegt, umgeben von grünen Gärten, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum Krankenhaus und großen Einkaufszentren wie Metro und Kochtas.

Alle Apartments werden mit hochwertigem Finishing, Sanitär, Küchenset geliefert.

Fertigstellung: 2023 geliefert.

Hauptmerkmale:

  • Innenwände von Wohnungen sind mit Gips fertiggestellt
  • Dekorative Hängedecken
  • Bodenbelag mit Keramik und Marmor der 1. Klasse
  • Doppelwände mit Schall- und Wärmedämmung
  • Innentüren der 1. Klasse des besonderen Designs
  • Panzertüren der 1. Klasse
  • Fenster mit Doppelverglasung, PVC
  • Internet und Zentralsatellitensystem
  • Spezialveredelung von Außenwänden

Küche:

  • Einbauküche
  • Granit Arbeitsplatte
  • Bodenbelag aus Keramik

Badezimmer:

  • Keramikveredelung von Wänden und Böden
  • Eingebaute Möbel in Badezimmern, Waschbecken, hängende Toilette, Duschkabine mit besonderem Design
  • Kessel

Balkon:

  • Aluminium Geländer + Glas
  • Keramikböden und Außenbeleuchtung

Infrastruktur:

  • Gazebos für Entspannung und Grillplatz
  • Tennisplatz
  • Mini Golf
  • Fitnessraum
  • Erwachsene und Kinderbecken im Freien
  • beheizter Innenpool
  • Sauna und Jacuzzi
  • Türkisches Bad (hamam)
  • Duschen und Umkleideräume
  • Massageräume
  • Kino
  • Internet im gemeinsamen Bereich des Projekts
  • Kinderspielplatz
  • Außen- und Innenparkplätze
  • Generator

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

