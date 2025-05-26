Wohnkomplex Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) im Komplex Kavi Dreams Oba.

Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.

Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entfernt.

Oba ist ein ökologisch sauberer Bereich, wo unser gemütlicher Komplex liegt, umgeben von grünen Gärten, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum Krankenhaus und großen Einkaufszentren wie Metro und Kochtas.

Alle Apartments werden mit hochwertigem Finishing, Sanitär, Küchenset geliefert.

Fertigstellung: 2023 geliefert.

Hauptmerkmale:

Innenwände von Wohnungen sind mit Gips fertiggestellt

Dekorative Hängedecken

Bodenbelag mit Keramik und Marmor der 1. Klasse

Doppelwände mit Schall- und Wärmedämmung

Innentüren der 1. Klasse des besonderen Designs

Panzertüren der 1. Klasse

Fenster mit Doppelverglasung, PVC

Internet und Zentralsatellitensystem

Spezialveredelung von Außenwänden

Küche:

Einbauküche

Granit Arbeitsplatte

Bodenbelag aus Keramik

Badezimmer:

Keramikveredelung von Wänden und Böden

Eingebaute Möbel in Badezimmern, Waschbecken, hängende Toilette, Duschkabine mit besonderem Design

Kessel

Balkon:

Aluminium Geländer + Glas

Keramikböden und Außenbeleuchtung

Infrastruktur:

Gazebos für Entspannung und Grillplatz

Tennisplatz

Mini Golf

Fitnessraum

Erwachsene und Kinderbecken im Freien

beheizter Innenpool

Sauna und Jacuzzi

Türkisches Bad (hamam)

Duschen und Umkleideräume

Massageräume

Kino

Internet im gemeinsamen Bereich des Projekts

Kinderspielplatz

Außen- und Innenparkplätze

Generator

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.