Wohnkomplex Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) im Komplex Kavi Dreams Oba.
Der Komplex, auf einer Fläche von 11.000 m2, besteht aus sechs 4-stöckigen Wohnblöcken, insgesamt 180 Wohnungen.
Das Luxusprojekt befindet sich in Alanya in der renommierten Oba Bereich, nur 3 km vom Stadtzentrum und 950 Meter vom Meer entfernt.
Oba ist ein ökologisch sauberer Bereich, wo unser gemütlicher Komplex liegt, umgeben von grünen Gärten, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum Krankenhaus und großen Einkaufszentren wie Metro und Kochtas.
Alle Apartments werden mit hochwertigem Finishing, Sanitär, Küchenset geliefert.
Fertigstellung: 2023 geliefert.
Hauptmerkmale:
Küche:
Badezimmer:
Balkon:
Infrastruktur:
