  Wohnkomplex Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.

Wohnkomplex Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.

Kargıcak, Türkei
$340,693
15
ID: 33199
Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Eine Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern (3+1), 140 m², im Konak Premium-Komplex.

Dieses großflächige Luxusprojekt erstreckt sich über 25.000 m² und besteht aus acht siebenstöckigen Gebäuden. Neben exklusiven Annehmlichkeiten bietet es sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit 2.500 m².

Die Wohnung befindet sich im größten Gebäude, Block L. Dank ihrer erhöhten Lage über den anderen Gebäuden bieten die großen Fenster einen atemberaubenden Bergblick.

In diesem Block befindet sich auch das zweitgrößte Spa des Komplexes mit einer Fläche von 6.000 m².

Ausstattung:

  • 3 große Außenpools
  • 1 Pool mit Ruhebereich
  • 2 Kinderbecken
  • Poolbar
  • Grillplatz
  • Fußball- und Basketballplätze
  • Tennisplatz
  • Parkhaus
  • Hallenbad
  • Osmanisches Bad
  • Dampfbad und Sauna
  • Salzgrotte
  • Massageräume
  • Ruhebereich
  • Fitnessraum, Yoga- und Pilatesbereich
  • Billard
  • Tischtennis
  • Tennisplatz
  • Kino
  • Kinderspielplatz
  • Restaurant

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

