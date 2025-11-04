Wohnkomplex Eine 3+1-Maisonette-Wohnung im Konak Premium-Komplex.

Eine Maisonette-Wohnung mit drei Schlafzimmern (3+1), 140 m², im Konak Premium-Komplex.

Dieses großflächige Luxusprojekt erstreckt sich über 25.000 m² und besteht aus acht siebenstöckigen Gebäuden. Neben exklusiven Annehmlichkeiten bietet es sogar ein eigenes Einkaufszentrum mit 2.500 m².

Die Wohnung befindet sich im größten Gebäude, Block L. Dank ihrer erhöhten Lage über den anderen Gebäuden bieten die großen Fenster einen atemberaubenden Bergblick.

In diesem Block befindet sich auch das zweitgrößte Spa des Komplexes mit einer Fläche von 6.000 m².

Ausstattung:

3 große Außenpools

1 Pool mit Ruhebereich

2 Kinderbecken

Poolbar

Grillplatz

Fußball- und Basketballplätze

Tennisplatz

Parkhaus

Hallenbad

Osmanisches Bad

Dampfbad und Sauna

Salzgrotte

Massageräume

Ruhebereich

Fitnessraum, Yoga- und Pilatesbereich

Billard

Tischtennis

Tennisplatz

Kino

Kinderspielplatz

Restaurant

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.