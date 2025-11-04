  1. Realting.com
Wohnkomplex Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.

Alanya, Türkei
von
$148,621
6
ID: 33062
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1242
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌟AZURA WORLD – Wohnen auf einem neuen Niveau in Alanya.

🏡 Exklusive Apartments zu verkaufen:

⚜️1+1 – 65 m²
Möbliert und ausgestattet
🔥127.000 €

📍Türkler
Aufenthaltsgenehmigungen möglich

Willkommen im größten und ambitioniertesten Projekt an der Küste von Antalya, das bereits als „Stadt in der Stadt“ bezeichnet wird.

AZURA WORLD ist mehr als nur eine Wohnanlage; es ist ein Lebensstil, der Resort-Komfort, moderne Infrastruktur und attraktive Investitionsmöglichkeiten vereint.

✅ Eine Anlage mit Kurzzeitvermietungslizenz – ideal für Kapitalanleger.

Erstklassige Infrastruktur, einzigartig in der Region:

✔️ Schwimmbäder: Hauptbecken, Entspannungsbecken (ab 16 Jahren), Damenbecken, Dachterrasse

✔️ 2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)
✔️ Kindergarten, Spielplätze, Mini-Eisenbahn, Freizeitpark

✔️ Sportbereiche: Tennis, Volleyball, Basketball, Yoga
✔️ Open-Air-Kino, Eislaufbahn, Karaoke, Disco
✔️ Großzügige Spazier- und Joggingwege
✔️ À-la-carte-Restaurants

⚜️AZURA WORLD⚜️ – für alle, die nur das Beste wollen!

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Essen & Trinken
Freizeit

