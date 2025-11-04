Wohnkomplex Möbliertes Apartment im AZURA WORLD-Komplex in Alanya.

🌟AZURA WORLD – Wohnen auf einem neuen Niveau in Alanya.

🏡 Exklusive Apartments zu verkaufen:

⚜️1+1 – 65 m²

Möbliert und ausgestattet

🔥127.000 €

📍Türkler

Aufenthaltsgenehmigungen möglich

Willkommen im größten und ambitioniertesten Projekt an der Küste von Antalya, das bereits als „Stadt in der Stadt“ bezeichnet wird.

AZURA WORLD ist mehr als nur eine Wohnanlage; es ist ein Lebensstil, der Resort-Komfort, moderne Infrastruktur und attraktive Investitionsmöglichkeiten vereint.

✅ Eine Anlage mit Kurzzeitvermietungslizenz – ideal für Kapitalanleger.

Erstklassige Infrastruktur, einzigartig in der Region:

✔️ Schwimmbäder: Hauptbecken, Entspannungsbecken (ab 16 Jahren), Damenbecken, Dachterrasse

✔️ 2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)

✔️ Kindergarten, Spielplätze, Mini-Eisenbahn, Freizeitpark

✔️ Sportbereiche: Tennis, Volleyball, Basketball, Yoga

✔️ Open-Air-Kino, Eislaufbahn, Karaoke, Disco

✔️ Großzügige Spazier- und Joggingwege

✔️ À-la-carte-Restaurants

⚜️AZURA WORLD⚜️ – für alle, die nur das Beste wollen!