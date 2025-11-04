Wohnkomplex Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

AZURA WORLD in Türkler: Öffnen Sie die Tür zu einem neuen Leben.
Einführung AZURA WORLD – ein großartiges Stadtprojekt an der Küste von Antalya. Dies ist mehr als nur ein Wohnkomplex, sondern ein ganzheitliches Umfeld für Wohnen, Erholung und Investitionen, wo jedes Detail sorgfältig betrachtet wurde.
Schlüsselleistungen
"Stadt in einer Stadt": Trauminfrastruktur
Das landschaftlich angelegte Gelände von 76.000 m2 bietet:
Wassergebiete:
Für Familien:
Sport und Aktivitäten:
Unterhaltung:
Einkaufen: Einkaufsstraße
Gastronomie: à la carte Restaurants
Lage und Zugänglichkeit
Projekt Details
Warum AZURA WORLD wählen?
Verpassen Sie nicht die Chance, Teil von AZURA WORLD zu werden – eine Welt, in der jedes Detail für Ihren Komfort konzipiert ist!
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