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Wohnkomplex Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

Alanya, Türkei
von
$358,878
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ID: 36587
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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AZURA WORLD in Türkler: Öffnen Sie die Tür zu einem neuen Leben.

Einführung AZURA WORLD – ein großartiges Stadtprojekt an der Küste von Antalya. Dies ist mehr als nur ein Wohnkomplex, sondern ein ganzheitliches Umfeld für Wohnen, Erholung und Investitionen, wo jedes Detail sorgfältig betrachtet wurde.

Schlüsselleistungen

  • Lage: Türkler (30 km von Alanya) – eine ruhige, malerische Gegend mit 4-Sterne- und 5-Sterne-Hotels
  • Status: Offener Bereich für Aufenthaltsgenehmigungen
  • Preis: ab 325.000 €
  • Fläche: 178 m2
  • Layout: 3+1 XL Wohnungen (Küchen-Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer + Zimmer mit Hausmädchen, 4 Badezimmer)
  • Blick: Meer
  • Zusatz: Überdachter Parkplatz
  • Investition: Kurzfristige Mietlizenz

"Stadt in einer Stadt": Trauminfrastruktur
Das landschaftlich angelegte Gelände von 76.000 m2 bietet:

Wassergebiete:

  • Hauptpool
  • Relax Pool (16+)
  • Frauenbecken
  • Dachterrasse
  • 2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)

Für Familien:

  • Kindergarten
  • Spielgebiete Zonen
  • Minitrain
  • Luna Park

Sport und Aktivitäten:

  • Tennisplätze
  • Volleyball und Basketballplätze
  • Yoga-Bereich
  • Wander- und Joggingwege

Unterhaltung:

  • Kino im Freien
  • Skandalbahn
  • Karaokesong
  • Disco

Einkaufen: Einkaufsstraße
Gastronomie: à la carte Restaurants

Lage und Zugänglichkeit

  • 300 m zum Privatstrand (mit Shuttleservice)
  • Grenzen der Bezirke Avsallar und Payallar
  • Komfortable Verkehrsverbindungen zu allen Bereichen von Alanya

Projekt Details

  • 7 Wohnblöcke
  • Größte Apartments in der Region
  • Umgeben von Orangenhainen
  • Konzept: "Stadt in einer Stadt" mit voller Infrastruktur

Warum AZURA WORLD wählen?

  • Investment Appell: eine kurzfristige Mietlizenz garantiert Einkommen
  • Leben am Meer: eine Kombination aus Resortkomfort und urbaner Infrastruktur
  • Aufenthaltserlaubnis: die Möglichkeit, Status in einem offenen Bereich zu erhalten
  • Scale: Ein einzigartiges Projekt in der Region

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil von AZURA WORLD zu werden – eine Welt, in der jedes Detail für Ihren Komfort konzipiert ist!

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und buchen Sie Ihre Traumwohnung.

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Alanya, Türkei
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