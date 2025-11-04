Wohnkomplex Apartment 3+1XL - the best price in Azura!

AZURA WORLD in Türkler: Öffnen Sie die Tür zu einem neuen Leben.

Einführung AZURA WORLD – ein großartiges Stadtprojekt an der Küste von Antalya. Dies ist mehr als nur ein Wohnkomplex, sondern ein ganzheitliches Umfeld für Wohnen, Erholung und Investitionen, wo jedes Detail sorgfältig betrachtet wurde.

Schlüsselleistungen

Lage: Türkler (30 km von Alanya) – eine ruhige, malerische Gegend mit 4-Sterne- und 5-Sterne-Hotels

Status: Offener Bereich für Aufenthaltsgenehmigungen

Preis: ab 325.000 €

Fläche: 178 m2

Layout: 3+1 XL Wohnungen (Küchen-Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer + Zimmer mit Hausmädchen, 4 Badezimmer)

Blick: Meer

Zusatz: Überdachter Parkplatz

Investition: Kurzfristige Mietlizenz

"Stadt in einer Stadt": Trauminfrastruktur

Das landschaftlich angelegte Gelände von 76.000 m2 bietet:

Wassergebiete:

Hauptpool

Relax Pool (16+)

Frauenbecken

Dachterrasse

2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)

Für Familien:

Kindergarten

Spielgebiete Zonen

Minitrain

Luna Park

Sport und Aktivitäten:

Tennisplätze

Volleyball und Basketballplätze

Yoga-Bereich

Wander- und Joggingwege

Unterhaltung:

Kino im Freien

Skandalbahn

Karaokesong

Disco

Einkaufen: Einkaufsstraße

Gastronomie: à la carte Restaurants

Lage und Zugänglichkeit

300 m zum Privatstrand (mit Shuttleservice)

Grenzen der Bezirke Avsallar und Payallar

Komfortable Verkehrsverbindungen zu allen Bereichen von Alanya

Projekt Details

7 Wohnblöcke

Größte Apartments in der Region

Umgeben von Orangenhainen

Konzept: "Stadt in einer Stadt" mit voller Infrastruktur

Warum AZURA WORLD wählen?

Investment Appell: eine kurzfristige Mietlizenz garantiert Einkommen

Leben am Meer: eine Kombination aus Resortkomfort und urbaner Infrastruktur

Aufenthaltserlaubnis: die Möglichkeit, Status in einem offenen Bereich zu erhalten

Scale: Ein einzigartiges Projekt in der Region

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil von AZURA WORLD zu werden – eine Welt, in der jedes Detail für Ihren Komfort konzipiert ist!

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und buchen Sie Ihre Traumwohnung.