Wohnkomplex 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:

Fotos der Apartments sind auf Anfrage erhältlich!

Unfurniert 1+1 Ferienwohnung - 119.000 €

Möblierte 1+1 Wohnung - auf Anfrage

Möbliert 2+1 Ferienwohnung - 217.000 €

Garten des Sieges Oba ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Annehmlichkeiten und nur 800 Meter vom Meer und Strände.

Private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Komplexes. Geschäfte, Supermärkte, ein Bauernmarkt und ein U-Bahn-Hypermarkt befinden sich ebenfalls in der Nähe.

Der Komplex besteht aus sieben viergeschossigen Gebäuden, die sich jeweils auf einem 14.900 m2 Gelände befinden, mit insgesamt 178 Wohnungen.

Abschlussdatum: 2023.

Infrastruktur:

Landschaftsfläche

Landschaftsgarten

Freibad mit Wasserrutschen

Poolbar

Sonnen- und Ruhebereich

Aufzüge

Fitnesscenter

Innenpool

Hammam

Nassdampfraum

Sauna

Massagen

Miniclub

Kino

Cafe

Öffentliches drahtloses Internet

Satelliten TV-System

BBQ Bereich

Tennisplatz

Generator

Pfleger

Zugang zum Rollstuhl

Parkplatz

Automatische Beleuchtung

Fläche

24/7 Sicherheit und Videoüberwachung

Ausgezeichnete Lage:

Metro Hypermarket - 250 Meter

Lebensmittelgeschäfte - 20 Meter

Kindergarten - 100 Meter

Cafés und Restaurants zu Fuß erreichbar.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.