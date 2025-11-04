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Wohnkomplex 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Oba, Türkei
von
$142,882
BTC
1.6995538
ETH
89.0808798
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ID: 35333
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:

Fotos der Apartments sind auf Anfrage erhältlich!

  • Unfurniert 1+1 Ferienwohnung - 119.000 €
  • Möblierte 1+1 Wohnung - auf Anfrage

Möbliert 2+1 Ferienwohnung - 217.000 €

Garten des Sieges Oba ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Annehmlichkeiten und nur 800 Meter vom Meer und Strände.

Private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Komplexes. Geschäfte, Supermärkte, ein Bauernmarkt und ein U-Bahn-Hypermarkt befinden sich ebenfalls in der Nähe.

Der Komplex besteht aus sieben viergeschossigen Gebäuden, die sich jeweils auf einem 14.900 m2 Gelände befinden, mit insgesamt 178 Wohnungen.

Abschlussdatum: 2023.

Infrastruktur:

  • Landschaftsfläche
  • Landschaftsgarten
  • Freibad mit Wasserrutschen
  • Poolbar
  • Sonnen- und Ruhebereich
  • Aufzüge
  • Fitnesscenter
  • Innenpool
  • Hammam
  • Nassdampfraum
  • Sauna
  • Massagen
  • Miniclub
  • Kino
  • Cafe
  • Öffentliches drahtloses Internet
  • Satelliten TV-System
  • BBQ Bereich
  • Tennisplatz
  • Generator
  • Pfleger
  • Zugang zum Rollstuhl
  • Parkplatz
  • Automatische Beleuchtung
  • Fläche
  • 24/7 Sicherheit und Videoüberwachung

Ausgezeichnete Lage:

  • Metro Hypermarket - 250 Meter
  • Lebensmittelgeschäfte - 20 Meter
  • Kindergarten - 100 Meter
  • Cafés und Restaurants zu Fuß erreichbar.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

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Oba, Türkei
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