Wohnkomplex 1+1 and 2+1 apartments in the Victory Garden

Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:
Fotos der Apartments sind auf Anfrage erhältlich!
Möbliert 2+1 Ferienwohnung - 217.000 €
Garten des Sieges Oba ist eine neue Premium Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Annehmlichkeiten und nur 800 Meter vom Meer und Strände.
Private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Komplexes. Geschäfte, Supermärkte, ein Bauernmarkt und ein U-Bahn-Hypermarkt befinden sich ebenfalls in der Nähe.
Der Komplex besteht aus sieben viergeschossigen Gebäuden, die sich jeweils auf einem 14.900 m2 Gelände befinden, mit insgesamt 178 Wohnungen.
Abschlussdatum: 2023.
Infrastruktur:
Ausgezeichnete Lage:
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