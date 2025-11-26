Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Langfristige Vermietung
  4. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Türkei

Geschäft Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Geschäft 220 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 220 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/3
Ladenlokal zu vermieten in Antalya Altıntaş Viva Defne Dieses Ladenlokal befindet sich im St…
$2,340
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 30 m² in Ortahisar, Türkei
Geschäft 30 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Mietgeschäft in einer belebten Straße in Beşirli Dieses Geschäft befindet sich im Stadtteil …
$355
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 1 085 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 1 085 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 085 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges Ladenlokal zur Miete in Antalya, Altıntaş Viva Defne Das Ladenlokal befindet sich…
$10,165
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen