Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция

В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами.

Жилой комплекс - часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности - различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле: