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Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€231,400
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О комплексе

В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами.

Жилой комплекс - часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности - различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€231,400
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