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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$200,602
07.05.2025
$200,096
14.04.2025
$199,197
13.04.2025
$199,315
12.04.2025
$200,057
11.04.2025
$204,579
10.04.2025
$205,413
09.04.2025
$206,443
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$206,315
06.04.2025
$206,437
05.04.2025
$204,557
04.04.2025
$207,289
03.04.2025
$209,588
02.04.2025
$209,148
01.04.2025
$208,674
30.03.2025
$208,036
29.03.2025
$209,589
28.03.2025
$210,354
27.03.2025
$209,616
26.03.2025
$209,485
25.03.2025
$208,769
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 13294
ID новостройки на Realting
In CRM: 2343550
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Резиденция располагает детскими площадками, футбольным полем и баскетбольной площадкой, парковкой и гаражом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 800 метров
  • Торговый центр - 5 минут
  • Университет - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Больница - 1 км
  • Побережье Мраморного моря - 8 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 10 минут

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$200,602
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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