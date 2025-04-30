Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с круглосуточной охраной недалеко от моря, Стамбул, Турция

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Подходит под гражданство и ВНЖ.
Этот уютный семейный комплекс включает квартиры и дуплексы с 2-6 спальнями, садом и террасами. Внутри здания есть бассейн, сауна, хаммам, тренажёрный зал.
Расположен в экологически чистом районе рядом с холмами Camlica Hill, откуда открывается панорамный вид н…
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами.
Расположение и объекты п…
Почему это свойство؟
Из него открывается прямой вид на Золотой берег Золотого Мраморного моря, в одном из самых престижных европейских районов Стамбула.
Область проекта является одной из наиболее значительных областей развития недвижимости; это место назначения для тех, кто ищет инвестиции …