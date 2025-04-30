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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$216,892
14.04.2025
$215,553
13.04.2025
$215,679
12.04.2025
$216,482
11.04.2025
$221,376
10.04.2025
$222,278
09.04.2025
$223,393
08.04.2025
$223,254
06.04.2025
$223,387
05.04.2025
$221,352
04.04.2025
$224,308
03.04.2025
$226,796
02.04.2025
$226,319
01.04.2025
$225,807
30.03.2025
$225,116
29.03.2025
$226,797
28.03.2025
$227,624
27.03.2025
$226,826
26.03.2025
$226,685
25.03.2025
$225,909
24.03.2025
$225,137
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21714
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391690
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Alya Dream отличается от других своим дизайном и концепцией, созданной специально для семей. Резиденция предлагает абсолютно новую жизнь мечты для вас и ваших близких. Здесь каждый момент будет наполнен счастьем и спокойствием. Каждый день будет начинаться с живописного вида на море. А каждый вход обретет новую ценность благодаря пышной зеленой зоне.

Особенности

  • крытый бассейн
  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • зеленая зона
  • детская площадка
  • крытая парковка
  • круглосуточная охрана
Расположение и объекты поблизости

Образцовый район Бейликдюзю предлагает всю необходимую инфраструктуру, соответствующую потребностям жильцов Alya Dream. В непосредственной близости находятся частные и муниципальные школы, больницы, торговые и культурные центры, зеленые зоны и парки.

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$216,892
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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