Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Alya Dream отличается от других своим дизайном и концепцией, созданной специально для семей. Резиденция предлагает абсолютно новую жизнь мечты для вас и ваших близких. Здесь каждый момент будет наполнен счастьем и спокойствием. Каждый день будет начинаться с живописного вида на море. А каждый вход обретет новую ценность благодаря пышной зеленой зоне.
Особенности
Образцовый район Бейликдюзю предлагает всю необходимую инфраструктуру, соответствующую потребностям жильцов Alya Dream. В непосредственной близости находятся частные и муниципальные школы, больницы, торговые и культурные центры, зеленые зоны и парки.