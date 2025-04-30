Жилой комплекс Резиденция с бассейном, зеленой зоной и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Alya Dream отличается от других своим дизайном и концепцией, созданной специально для семей. Резиденция предлагает абсолютно новую жизнь мечты для вас и ваших близких. Здесь каждый момент будет наполнен счастьем и спокойствием. Каждый день будет начинаться с живописного вида на море. А каждый вход обретет новую ценность благодаря пышной зеленой зоне.

Особенности

крытый бассейн

турецкая баня

сауна

парная

тренажерный зал

зеленая зона

детская площадка

крытая парковка

круглосуточная охрана

Расположение и объекты поблизости

Образцовый район Бейликдюзю предлагает всю необходимую инфраструктуру, соответствующую потребностям жильцов Alya Dream. В непосредственной близости находятся частные и муниципальные школы, больницы, торговые и культурные центры, зеленые зоны и парки.