Квартира в новостройке Mavera 4 Гюрпынар Виллары

Mavera 4 Gürpınar Villaları — это эксклюзивный проект вилл, расположенный в районе Бейликдюзю, всего в нескольких минутах от Мраморного моря. Проект, созданный специально для семей, сочетает в себе роскошь, комфорт и современные просторные виллы.
Mavera 4 Gürpınar Villaları занимает территорию площадью 6 500 м² и включает 10 вилл, полностью готовых к заселению и имеющих свидетельства о праве собственности (Tapu). В проекте представлены двухквартирные виллы 6+2 площадью 375 м² и отдельно стоящие виллы 8+2 площадью 475 м².
10 преимуществ Mavera 4 Gürpınar Villaları:
Престижное расположение: рядом с Мраморным морем и всей городской инфраструктурой.
Просторные виллы: площадь от 375 до 475 м².
Система «Умный дом»: современные технологии для удобного управления жильём.
Эксклюзивные удобства: частные бассейны, сауны и турецкие хаммамы.
Фитнес-зона: современный тренажёрный зал на территории комплекса.
Комфортное отопление: система подогрева пола.
Парковка: крытые и открытые парковочные места.
Безопасность: круглосуточная профессиональная охрана и видеонаблюдение (24/7).
Юридическая готовность: оформленные документы о собственности и возможность получения гражданства Турции.
Немедленное заселение: полностью завершённые и готовые к проживанию виллы.