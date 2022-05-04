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Квартира в новостройке Mavera 4 Гюрпынар Виллары

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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10
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ID: 38194
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Mavera 4 Gürpınar Villaları — это эксклюзивный проект вилл, расположенный в районе Бейликдюзю, всего в нескольких минутах от Мраморного моря. Проект, созданный специально для семей, сочетает в себе роскошь, комфорт и современные просторные виллы.

Mavera 4 Gürpınar Villaları занимает территорию площадью 6 500 м² и включает 10 вилл, полностью готовых к заселению и имеющих свидетельства о праве собственности (Tapu). В проекте представлены двухквартирные виллы 6+2 площадью 375 м² и отдельно стоящие виллы 8+2 площадью 475 м².

10 преимуществ Mavera 4 Gürpınar Villaları:

  • Престижное расположение: рядом с Мраморным морем и всей городской инфраструктурой.

  • Просторные виллы: площадь от 375 до 475 м².

  • Система «Умный дом»: современные технологии для удобного управления жильём.

  • Эксклюзивные удобства: частные бассейны, сауны и турецкие хаммамы.

  • Фитнес-зона: современный тренажёрный зал на территории комплекса.

  • Комфортное отопление: система подогрева пола.

  • Парковка: крытые и открытые парковочные места.

  • Безопасность: круглосуточная профессиональная охрана и видеонаблюдение (24/7).

  • Юридическая готовность: оформленные документы о собственности и возможность получения гражданства Турции.

  • Немедленное заселение: полностью завершённые и готовые к проживанию виллы.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Mavera 4 Гюрпынар Виллары
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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