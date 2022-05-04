Квартира в новостройке Mavera 4 Гюрпынар Виллары

Mavera 4 Gürpınar Villaları — это эксклюзивный проект вилл, расположенный в районе Бейликдюзю, всего в нескольких минутах от Мраморного моря. Проект, созданный специально для семей, сочетает в себе роскошь, комфорт и современные просторные виллы.

Mavera 4 Gürpınar Villaları занимает территорию площадью 6 500 м² и включает 10 вилл, полностью готовых к заселению и имеющих свидетельства о праве собственности (Tapu). В проекте представлены двухквартирные виллы 6+2 площадью 375 м² и отдельно стоящие виллы 8+2 площадью 475 м².

10 преимуществ Mavera 4 Gürpınar Villaları: