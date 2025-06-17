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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$150,240
;
20
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ID: 26713
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466867
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Комплекс представляет собой крупнейший и самый престижный проект городской трансформации в районе. Он представляет собой идеальное сочетание природы и современной городской инфраструктуры. Проект охватывает 15 000 м² земли, из которых 70 % — зелёные зоны, и включает 442 жилых квартиры и 40 коммерческих помещений в составе 9 жилых блоков.

Особенности:

  • ухоженная зеленая зона
  • детские площадки
  • футбольное поле и баскетбольная площадка
  • турецкий хаммам, сауна, фитнес-зал
  • крытый бассейн
  • кафе, рестораны, зоны отдыха
  • охрана 24/7
  • двухуровневая крытая парковка

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в шаговой доступности от Мраморного моря и пляжа Гюрпынар.

  • ТЦ Marmara Park — 5 минут
  • Яхтенная марина West Marina — 15 минут
  • Университеты — 10–15 минут
  • Государственные и частные больницы — 3 минут
  • Остановки общественного транспорта — 1 минута

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$150,240
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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