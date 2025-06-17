Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и зонами отдыха, Стамбул, Турция

Комплекс представляет собой крупнейший и самый престижный проект городской трансформации в районе. Он представляет собой идеальное сочетание природы и современной городской инфраструктуры. Проект охватывает 15 000 м² земли, из которых 70 % — зелёные зоны, и включает 442 жилых квартиры и 40 коммерческих помещений в составе 9 жилых блоков.
Особенности:
Окончание строительства - 2026 год.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в шаговой доступности от Мраморного моря и пляжа Гюрпынар.