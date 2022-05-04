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Beylikduzu Istanbul Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€206,880
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19
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О комплексе

Почему это свойство ː؟ Он находится в привилегированном месте в районе Якуплу, одном из самых престижных районов Бейликдюзю. Инвестиционная возможность рядом с наиболее значительными инфраструктурными проектами в Турции. Он находится рядом с основными транспортными линиями и рядом с коммунальными службами и службами. Это семейный комплекс с просторными квартирами и интегрированными социальными удобствами. К услугам гостей роскошные апартаменты с потрясающим видом на Мраморное море и ландшафт.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€206,880
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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