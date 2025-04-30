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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$160,507
18.05.2025
$160,507
17.05.2025
$159,914
16.05.2025
$160,021
14.05.2025
$161,310
13.05.2025
$159,589
11.05.2025
$159,245
10.05.2025
$159,777
09.05.2025
$158,479
08.05.2025
$157,902
07.05.2025
$158,449
14.04.2025
$157,738
13.04.2025
$157,831
12.04.2025
$158,417
11.04.2025
$161,999
10.04.2025
$162,659
09.04.2025
$163,475
08.04.2025
$163,373
06.04.2025
$163,471
05.04.2025
$161,981
04.04.2025
$164,145
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ID: 22341
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In CRM: 2396922
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Этот проект расположен на участке площадью 18 000 м2 и состоит из 747 интегрированных жилых единиц. На первом этаже расположено более 55 магазинов, обслуживающих как жителей, так и окружающее сообщество. Проект направлен на удовлетворение всех потребностей современной жизни благодаря обширным социальным удобствам и коммерческим площадям.

Особенности

  • панорамные виды на море и город
  • крытый бассейн
  • фитнес-центр
  • сауна
  • турецкая баня

Окончание строительства - 30 июня 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный на шоссе E-5 в быстро развивающемся районе Бейликдюзю, Babacan Central предлагает безупречную городскую жизнь с прямым доступом к транспортной сети города.

  • Всего в 10 метрах от автобусной остановки «Güzel Yurt».
  • В 5 минутах от больницы «Medlife».
  • В 5 минутах от одного из крупнейших торговых центров Стамбула – «Marmara Park».
  • В 7 минутах от моря.
  • В 30 минутах от нового аэропорта Стамбула.
  • В 10 минутах от Международного выставочного центра «Tüyap».

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$160,507
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