Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция

Этот проект расположен на участке площадью 18 000 м2 и состоит из 747 интегрированных жилых единиц. На первом этаже расположено более 55 магазинов, обслуживающих как жителей, так и окружающее сообщество. Проект направлен на удовлетворение всех потребностей современной жизни благодаря обширным социальным удобствам и коммерческим площадям.

Особенности

панорамные виды на море и город

крытый бассейн

фитнес-центр

сауна

турецкая баня

Окончание строительства - 30 июня 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный на шоссе E-5 в быстро развивающемся районе Бейликдюзю, Babacan Central предлагает безупречную городскую жизнь с прямым доступом к транспортной сети города.