Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Шишли, Турция

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город. Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны. Почти все квартиры в блоке А - двухкомна…