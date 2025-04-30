Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

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Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Принцевы острова и Мраморное море.
Резиденция располагает большим парком с цветочными садами, деревьями, пешеходными, велосипедными и беговыми дорожками, каналами, детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и…
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Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.
Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.
Почти все квартиры в блоке А - двухкомна…