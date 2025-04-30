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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$501,750
14.04.2025
$498,651
13.04.2025
$498,945
12.04.2025
$500,802
11.04.2025
$512,122
10.04.2025
$514,209
09.04.2025
$516,790
08.04.2025
$516,469
06.04.2025
$516,775
05.04.2025
$512,067
04.04.2025
$518,906
03.04.2025
$524,660
02.04.2025
$523,559
01.04.2025
$522,374
30.03.2025
$520,775
29.03.2025
$524,664
28.03.2025
$526,577
27.03.2025
$524,732
26.03.2025
$524,404
25.03.2025
$522,609
24.03.2025
$520,823
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5
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21712
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391674
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • 150 коммерческих помещений на территории
  • тренажерный зал
  • открытый бассейн
  • теннисный корт и баскетбольная площадка
  • детские площадки
  • зеленая зона
  • подземная парковка
  • круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника (духовой шкаф, газовая плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Расположение и объекты поблизости
  • Метробус/автомагистраль Е5 - 5 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Торговый центр Perlavista Mall - 5 минут
  • Больница - 2 минуты
  • Множество магазинов в пешей доступности

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном и подземной парковкой рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$501,750
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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