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Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€714,700
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16
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О комплексе

Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты квартир:

  • с 2 спальнями: $695.000 - $828.000
  • с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000
  • с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000
  • с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€714,700
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобных однокомнатных квартир  до просторных пятикомнатных дуплексов, с продуманными планировками, учитывающими ваши пожелания. По окончанию строительства, все апартаменты будут переданы в собственность покупателей в чистовой отделке: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.  Это не просто жилой комплекс в окружении существующей застройки. Это проект комплексного освоения территории площадью 5.580 м2 и новое прочтение локации с акцентом на все ее сильные стороны. Концепция проекта, строительство которого уже началось, представляет собой три корпуса, 8 этажей, и 173 квартир, в каждом из блоков предусмотрено дизайнерское лобби. В рамках проекта внутренняя территория комплекса огорожена, доступ посторонних ограничен, а важным элементом благоустройства внутренней территории будет развитая инфраструктура и функциональные зоны с уникальным дизайном. Район хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры: в пешей доступности от комплекса располагаются общеобразовательная школа и детский сад, магазины, супермаркеты, аптеки, больница, а с точки зрения разнообразности досуга: пляж, расстояние до которого составляет всего 100 метров, река в 375 метрах, зона отдыха Димчай - 900 метров.    Открытый бассейн Джакузи Детский бассейн Детская площадка Лобби SPA Закрытый бассейн Турецкая баня Паровая Сауна Массажные комнаты VIP SPA  Тренажёрныйл зал Детская комната Кинотеатр Кафе  Огороженная территория Велопарковка 24/7 охрана Управляющий Wi-Fi Спутниковое TV Подстветка территории и фасадов Электрогенератор
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
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Площадь 56–72 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку. Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1. Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже   НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50% ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Okurcalar, Турция
от
€100,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023
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