  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Квартира в новостройке Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани

Квартира в новостройке Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани

Бейликдюзю, Турция
от
$251,927
;
30
Оставить заявку
ID: 27785
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Просторные квартиры рядом с пристанью для яхт в Стамбуле, Бейликдюзю

Просторные квартиры расположены в районе Каваклы в Бейликдюзю, Стамбул. Бейликдюзю активно развивается с каждым днём благодаря новым жилым проектам, недавно построенной яхтенной пристани и крупным торговым центрам. Этот район представляет собой современное и планомерно застроенное лицо Стамбула, идеально подходящее как для жизни, так и для инвестиций.

Квартиры на продажу в Бейликдюзю, Стамбул, находятся в шаговой доступности от всех необходимых объектов городской инфраструктуры. Культурный центр Özgecan Aslan расположен всего в 900 метрах, Международная больница — в 1 км, пристань для яхт West Istanbul Marina — в 1,4 км, порт Амбарлы — в 1,7 км, международная больница Birinci — в 2,8 км, колледж Beykent Okyanus — в 3,5 км, торговый центр Marmara Park — в 6,2 км, торговый центр Torium — в 7,5 км, а международный аэропорт Стамбула — в 49 км.

Малоэтажный жилой комплекс построен на участке площадью 5000 м² и состоит из 4 блоков, включающих в общей сложности 56 квартир. На территории комплекса предусмотрены зелёные зоны с фруктовыми деревьями, уютные беседки, крытый и открытый бассейны, паровая баня, фитнес-зал, детская игровая площадка, кафе, крытая парковка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Роскошные квартиры спроектированы с учётом комфорта и современного образа жизни. Каждая из них включает гостиную, спальню, кухню, ванную комнату и балкон. Количество комнат, планировка кухни (открытая или отдельная) и наличие ванных комнат в спальнях зависят от типа квартиры. В отделке использованы качественные материалы: установлены стальные входные двери, кухонные шкафы, встроенная техника, ламинированные и керамические полы, душевые кабины, а также окна и балконные двери с ПВХ-профилем.


IST-01644

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Marina Complex
Didim, Турция
от
$100,817
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Махмутларе, Аланья, на первой береговой линии
Муратпаша, Турция
от
$822,882
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-комплексом недалеко от моря, Авсаллар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$208,579
Многоквартирный жилой дом Квартиры в благоустроенном комплексе в Стамбуле, Бакыркёй
Бакыркёй, Турция
от
$2,51 млн
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зеленой зоной на первой линии у моря, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$648,417
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$251,927
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Показать все Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Бешикташ, Турция
от
$246,642
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты R…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и спа-зоной, Калкан, Турция
Каш, Турция
от
$873,933
Предлагается современная вилла со спортивной площадкой, крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, хаммамом, сауной и джакузи, большим садом, террасой, беседкой, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Камин Сигнализация
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Акдениз, Турция
от
$83,374
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, Тедже Расположен в 600 метрах от моря Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади Три блока Этажность 14 Площадь 1+1 - 62 м2 брутто Площадь 2+1 - 100 м2 брутто Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2 Подходит для получения Вида на жительство Начал…
Агентство
Realt Go
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации