  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$231,903
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23211
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414543
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Многофункциональный проект включает в себя жилые, коммерческие и офисные помещения.

Из окон открываются виды на море, озеро и город.

Окончание строительства - 30.06.2025.

Расположение и объекты поблизости
  • В 200 метрах от университета Бейкент
  • В 100 метрах от торгового центра Перлависта
  • В 200 метрах от государственной больницы Бейликдюзю
  • В 2 минутах от шоссе E-5
  • В 2 минутах от основной станции метробуса
  • В 5 минутах от марины Кий
  • В 5 минутах от пляжа Альбатрос
  • Рядом с множеством международных школ

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kartal Istanbul Apartment Compound
Картал, Турция
от
$128,417
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс вилл в пешей доступности от пляжа, Гюмюшлюк, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,24 млн
Жилой комплекс Апартаменты с одной спальней в 5* СПА комплексе Albimo Loft Residence.
Махмутлар, Турция
от
$90,000
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном, рядом с торговым центром, Йенишехир, Мерсин, Турция
Insu, Турция
от
$96,143
Жилой квартал Недорогая, уютная квартира в Демирташе
Демирташ, Турция
от
$135,602
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$231,903
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Modern River View apartment in Alanya, Kestel
Жилой комплекс Modern River View apartment in Alanya, Kestel
Яйлалы, Турция
от
$134,534
Эти современные апартаменты с видом на реку Дим предназначены для продажи в Алании, Кестель. Эти современные апартаменты находятся всего в 200 метрах от песчаного пляжа Кестель и недалеко от местных достопримечательностей. Эти современные апартаменты с видом на реку расположены рядом с рекой…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$139,338
Резиденция располагает детской площадкой, охраной, садом, парковкой и гаражом. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в современной части Стамбула, в районе с развитой инфраструктурой, множеством элитных жилых комплексов и торговых…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Gold City
Жилой комплекс Gold City
Каргыджак, Турция
от
$116,410
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Агентство
Sun World Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации