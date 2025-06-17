Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом с международными школами и в 5 минутах от пляжа, Стамбул, Турция

Яйлалы, Турция

Эти современные апартаменты с видом на реку Дим предназначены для продажи в Алании, Кестель. Эти современные апартаменты находятся всего в 200 метрах от песчаного пляжа Кестель и недалеко от местных достопримечательностей. Эти современные апартаменты с видом на реку расположены рядом с рекой…