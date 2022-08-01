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Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€2,81 млн
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20
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты вилл:

  • Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
  • Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,81 млн
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