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  4. Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.

Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.

Бейликдюзю, Турция
от
$149,000
BTC
1.7723253
ETH
92.8951484
USDT
147 313.9913688
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26182
ID новостройки на Realting
In CRM: 1272
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем Вам наш новый проект от известного застройщика, в шаговой доступности от шоссе E-5 и торговым центром Marmara Park, в радиусе нескольких километров образовательные и медицинские учреждения.

Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами.

Общая площадь застройки составляет 20.000 м2, комплекс состоит из 3-х блоков в 19, 20 и 24 этажа, в продаже квартиры с различными планировками - от 1+1 до 3+1, площадями от 52 м2 до 198 м2, а также коммерческие помещения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 35%!
Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Лаунж-зона
  • Крытый плавательный бассейн
  • Детская игровая зона
  • Спортивные площадки
  • Коммерческие объекты
  • Сауна и Хамам
  • Фитнесс центр
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.
Бейликдюзю, Турция
от
$149,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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