Жилой комплекс Квартира в шикарном комплексе Babacan Central.

Представляем Вам наш новый проект от известного застройщика, в шаговой доступности от шоссе E-5 и торговым центром Marmara Park, в радиусе нескольких километров образовательные и медицинские учреждения.

Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами.

Общая площадь застройки составляет 20.000 м2, комплекс состоит из 3-х блоков в 19, 20 и 24 этажа, в продаже квартиры с различными планировками - от 1+1 до 3+1, площадями от 52 м2 до 198 м2, а также коммерческие помещения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

Первый взнос 35%!

Без% рассрочка до конца строительства!

Окончание строительства: 1-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Лаунж-зона

Крытый плавательный бассейн

Детская игровая зона

Спортивные площадки

Коммерческие объекты

Сауна и Хамам

Фитнесс центр

Парковка

Охрана 24/7



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