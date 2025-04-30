Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.

ЖК расположен в Бейликдюзю, район известен своим красивейшим побережьем Мраморного моря. Здесь есть несколько школ, университет, больница, магазины, рядом магистраль Е-5 и метробус.

Комплекс построен на берегу моря рядом с пристанью для яхт, на площади 7.800 м2, большое внимание уделено социальным зонам и озеленению, в продаже ультро-современные квартиры от 2+1 до 7+2 различной планировкой и площадью.

Окончание строительства: 30.08 2022 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Фитнес - центр

Детская игровая площадка

Спортивная площадка

Сад с зонами отдыха

Паркинг

Видеонаблюдение 7/24



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