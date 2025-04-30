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  4. Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.

Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.

Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
BTC
2.9737002
ETH
155.8643429
USDT
247 171.1264577
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26183
ID новостройки на Realting
In CRM: 1071
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

ЖК расположен в Бейликдюзю, район известен своим красивейшим побережьем Мраморного моря. Здесь есть несколько школ, университет, больница, магазины, рядом магистраль Е-5 и метробус.

Комплекс построен на берегу моря рядом с пристанью для яхт, на площади 7.800 м2, большое внимание уделено социальным зонам и озеленению, в продаже ультро-современные квартиры от 2+1 до 7+2 различной планировкой и площадью.

Окончание строительства: 30.08 2022 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Фитнес - центр
  • Детская игровая площадка
  • Спортивная площадка
  • Сад с зонами отдыха
  • Паркинг 
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Готовые апартаменты рядом с пристанью для ЯХТ.
Бейликдюзю, Турция
от
$250,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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