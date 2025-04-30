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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$167,916
14.04.2025
$166,879
13.04.2025
$166,977
12.04.2025
$167,599
11.04.2025
$171,387
10.04.2025
$172,086
09.04.2025
$172,950
08.04.2025
$172,843
06.04.2025
$172,944
05.04.2025
$171,369
04.04.2025
$173,658
03.04.2025
$175,583
02.04.2025
$175,215
01.04.2025
$174,818
30.03.2025
$174,283
29.03.2025
$175,584
28.03.2025
$176,225
27.03.2025
$175,608
26.03.2025
$175,497
25.03.2025
$174,897
24.03.2025
$174,299
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23655
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418272
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Особенности проекта:

  • виды на море и город
  • тренажерный зал
  • парковка
  • охрана
  • детская площадка
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится прямо на берегу моря, в окружении всей необходимой инфраструктуры, включая парки и гавань с ресторанами и барами.

  • Гавань West Istanbul Marina - 8 минут
  • Метробус - 12 минут
  • Супермаркет - 12 минут
  • Аэропорт Стамбула - 55 минут

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$167,916
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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