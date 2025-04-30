Жилой комплекс Резиденция с живописным видом рядом с гаванью, Стамбул, Турция

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Этот небольшой жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного блока с общей сложностью 16 квартир различной планировка и квадратуры. В продаже будут квартиры: 1+1 (65м2), 2+1 (130м2), 2+1 дуплексы(130м2), 3+1 дуплексы (150м2), каждая квартира будет сдана в эксплуатацию с готовой чи…
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Гранитный пол
Кухонная мебель
Двойные стеклопакеты
Гранитные столешницы
Стальная входная дверь
Полы с подогревом
Расположение и объ…