Жилой комплекс

Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами.
Общая площадь застройки составляет 38.000 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 5 блоков - всего 250 апартаментов с различной планировкой от 2+1 до 5+2, площадью.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью обустроенными ваннами комнатами.
Особенности квартир:
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
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