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Жилой комплекс

Бейликдюзю, Турция
от
$285,000
BTC
3.3900183
ETH
177.6853509
USDT
281 775.0841618
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26184
ID новостройки на Realting
In CRM: 1166
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами.

Общая площадь застройки составляет 38.000 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 5 блоков - всего 250 апартаментов с различной планировкой от 2+1 до 5+2, площадью.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью обустроенными ваннами комнатами.

Особенности квартир:

  • Система умного дома
  • Теплый пол
  • Балкон во всех квартирах


Инфраструктура:

  • Магазины
  • Камелии и фонтаны
  • Баскетбольная и волейбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Ландшафтный дизайн
  • Современный тренажерный зал
  • Крытые бассейны
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Комнаты массажа
  • Конференц залы и кинотеатр
  • Детские игровые площадка
  • 24/7 Охрана
  • Открытый и закрытый паркинг


Прекрасное расположение:

  • 5 минут до шоссе Е5
  • 10 минут до шоссе ТЕМ
  • 5 минут до метробуса
  • 2 минут до марины
  • 30 минут до аэропорта


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс
Бейликдюзю, Турция
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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