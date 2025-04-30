Жилой комплекс

Комплекс расположен в районе Бейликдюзю на европейской стороне города, красивый, семейный, уютный, динамично-развивающийся район, район с качественными новыми жилыми комплексами.

Общая площадь застройки составляет 38.000 м2 из которых 70% составляют ландшафтные и зеленые зоны, комплекс состоит из 5 блоков - всего 250 апартаментов с различной планировкой от 2+1 до 5+2, площадью.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов высокого уровня, кухонной мебелью и полностью обустроенными ваннами комнатами.

Особенности квартир:

Система умного дома

Теплый пол

Балкон во всех квартирах



Инфраструктура:

Магазины

Камелии и фонтаны

Баскетбольная и волейбольная площадка

Теннисный корт

Ландшафтный дизайн

Современный тренажерный зал

Крытые бассейны

Турецкий хамам

Сауна

Комнаты массажа

Конференц залы и кинотеатр

Детские игровые площадка

24/7 Охрана

Открытый и закрытый паркинг



Прекрасное расположение:

5 минут до шоссе Е5

10 минут до шоссе ТЕМ

5 минут до метробуса

2 минут до марины

30 минут до аэропорта



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