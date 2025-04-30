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  4. Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
29.05.2025
$1,17 млн
28.05.2025
$1,16 млн
18.05.2025
$1,19 млн
17.05.2025
$1,18 млн
16.05.2025
$1,18 млн
14.05.2025
$1,19 млн
13.05.2025
$1,18 млн
11.05.2025
$1,18 млн
10.05.2025
$1,18 млн
09.05.2025
$1,17 млн
08.05.2025
$1,17 млн
07.05.2025
$1,17 млн
14.04.2025
$1,17 млн
13.04.2025
$1,17 млн
12.04.2025
$1,17 млн
11.04.2025
$1,20 млн
10.04.2025
$1,20 млн
09.04.2025
$1,21 млн
08.04.2025
$1,21 млн
06.04.2025
$1,21 млн
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 17662
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366425
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Предлагаются виллы с садами, большими бассейнами и видом на Мраморное море, парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Лифт
Расположение и объекты поблизости
  • Гавань Стамбула - 13 минут
  • Станция метробуса - 12 минут
  • Торговый центр - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 50 минут

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,17 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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