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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Жильё с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
244
Almoradi
199
Santa Pola
194
Altea
108
Эльче
83
el Campello
79
Виналопо-Митха
75
Дения
75
Бениса
57
Teulada
46
Sant Joan d Alacant
33
la Nucia
32
Mutxamel
30
San Fulgencio
28
Xabia Javea
24
Aspe
21
Elda
10
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
7
Новельда
5
Gata de Gorgos
3
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2 255 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Провинция Аликанте, Испания
3
1
75 м²
1/2
Апартаменты в Торре-де-ла-Орадада в 100 м от моря. Престижный район Коста-Бланки Роскошны…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
2
78 м²
3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
114 м²
16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
70 м²
5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
55 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
52 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
6
3
183 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
77 м²
2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
6
4
538 м²
2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
90 м²
2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
114 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
208 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
3
2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
3
2
78 м²
3/4
Отличная квартира Пунта Прима, в 30 метрах от моря. Новая, с мебелью и техникой. …
€195,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
2
1
56 м²
3
Отличная кквартира в 100м. от моря, в Mar Azul. Хотите получить консультацию? Узнать под…
€145,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
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Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
2
2
190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
2
2
221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
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