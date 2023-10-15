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Жильё с бассейном в Провинция Аликанте, Испания

Марина-Баха
1586
Торревьеха
1485
Orihuela
1251
Марина-Альта
620
Pilar de la Horadada
565
Алаканти
546
Аликанте
378
Бенидорм
344
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271 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 156 м²
Расположен в привилегированном и тихом районе.5 двухместных спален3 полные ванные комнатыПо…
€449,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Исключительная квартира с индивидуальным характером в непревзойденном месте на пляже Сан-Ху…
€450,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов…
€350,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Квартира в лучшем районе Плайя-де-Сан-Хуан с видом на море.Расположен в прекрасном месте, в…
€309,000
Дом 11 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 11 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 11
Площадь 1 147 м²
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, …
€3,30 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха.Площадь участка состав…
€759,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
€306,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Новая вилла в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы.Эта вилла в средизем…
€369,900

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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