ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Жильё с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Марина-Баха
1586
Торревьеха
1485
Orihuela
1251
Марина-Альта
620
Pilar de la Horadada
565
Алаканти
546
Аликанте
378
Бенидорм
344
Rojales
322
Гуардамар
322
l Alfas del Pi
318
Кальпе
291
Бах-Виналопо
277
Сан-Мигель-де-Салинас
271
la Vila Joiosa Villajoyosa
244
Almoradi
199
Santa Pola
194
Altea
108
Эльче
83
Виналопо-Митха
75
Показать больше
Показать меньше
Очистить
271 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
2
91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
3
196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
156 м²
Расположен в привилегированном и тихом районе.5 двухместных спален3 полные ванные комнатыПо…
€449,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
70 м²
Исключительная квартира с индивидуальным характером в непревзойденном месте на пляже Сан-Ху…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
90 м²
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
107 м²
Квартира в лучшем районе Плайя-де-Сан-Хуан с видом на море.Расположен в прекрасном месте, в…
€309,000
Рекомендовать
Дом 11 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
11
1 147 м²
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, …
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
4
185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
230 м²
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха.Площадь участка состав…
€759,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
135 м²
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
€306,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
101 м²
Новая вилла в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы.Эта вилла в средизем…
€369,900
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Типы недвижимости в Провинция Аликанте
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL