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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Жильё с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания
l Alfas del Pi
318
Кальпе
291
Бах-Виналопо
277
Сан-Мигель-де-Салинас
271
la Vila Joiosa Villajoyosa
244
Almoradi
199
Santa Pola
194
Altea
108
Эльче
83
el Campello
79
Виналопо-Митха
75
Дения
75
Бениса
57
Teulada
46
Sant Joan d Alacant
33
la Nucia
32
Mutxamel
30
San Fulgencio
28
Xabia Javea
24
Aspe
21
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86 объектов найдено
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
4
3
149 м²
2
Новые Таунхаусы в районе Сан-Фульхенсио, с частным бассейном. До моря 6 км. Для получе…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
114 м²
16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
112 м²
13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
5
3
258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
4
3
241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
84 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
122 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
122 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€495,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
169 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
4
2
144 м²
1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
4
2
133 м²
4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€459,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
3
2
84 м²
4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
234 м²
33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
129 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
245 м²
4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
128 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€278,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
3
2
142 м²
1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
128 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€267,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
3
2
96 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€199,000
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