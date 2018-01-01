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ОАЭ. Часто задаваемые вопросы

На каких условиях иностранный гражданин может приобрести недвижимость в ОАЭ?

Чтобы приобрести недвижимость в ОАЭ, иностранный гражданин должен быть старше 21 года и иметь действительный паспорт. Если эти условия соблюдены, первый шаг — сделать предложение (offer).

Из каких шагов состоит сделка с недвижимостью?

Сделка с недвижимостью состоит из следующих шагов:

  • составление официального договора с согласия обеих сторон;
  • внесение депозита;
  • при необходимости — получение покупателем кредита;
  • проверка имущества на обременения;
  • окончательный расчет посредством банковского чека или наличными в земельном департаменте;
  • передача новому владельцу документа о праве собственности.

 

Какие существуют варианты покупки недвижимости в ОАЭ?

Существует два варианта приобретения недвижимости:

  1. От частного лица — перепродажа;
  2. От застройщика — «Off Plan» покупка.

Во втором случае есть план оплаты беспроцентной рассрочки.

Что такое Freehold собственность?

Покупка недвижимости на условиях безусловного права собственности означает, что недвижимость зарегистрирована на имя владельца посредством Акта о праве собственности, зарегистрированного в Земельном департаменте Дубая.

Владелец имеет право продать или сдать в аренду свое имущество по своему усмотрению.

Можно ли получить вид на жительство за покупку недвижимости в ОАЭ?

Двухлетний вид на жительство выдается при покупке объектов стоимостью свыше 1.000.000 дирхамов (примерно 270.000 $).

Какие требования к иностранцам, покупающим недвижимость в строящихся объектах?

Самый важное вначале — убедиться, что проект зарегистрирован в RERA (Земельном Департаменте Дубая). При покупке недвижимости «Off Plan», экспатрианты должны предоставить заполненную форму бронирования и копию паспорта.

В форме бронирования обычно указываются основные условия договора купли-продажи (SPA), детали плана платежей, а также личные данные продавца и покупателя.

Если иностранный гражданин приобретает недвижимость в строящемся проекте, ему следует убедиться, что в договоре купли-продажи указана дата завершения. Кроме того, если имущество должно быть продано с внутренней отделкой, нужно удостовериться, что детали мебельного пакета также приложены к договору.

Можно ли совершить сделку с недвижимостью в Дубае удаленно?

Чтобы завершить процесс покупки недвижимости в Дубае, необходимо передать полный пакет документов. Это делается в офисе застройщика, или, в случае если сделка проходит дистанционно, документы передаются курьером.

Какие особенности покупки недвижимости на вторичном рынке в Дубае?

Если покупка совершается у частного продавца — обе стороны сделки должны согласовать условия договора купли-продажи. В этом документе, как правило, также указывается дата окончательного перевода средств от покупателя к продавцу.

Затем покупатель вносит залог (обычно в размере 10% от стоимости недвижимости). Эта сумма часто не подлежит возврату, если по какой-либо причине продавец больше не может передать имущество. 

Также необходимо оплатить риэлторскую комиссию. Чаще всего она составляет 2%. Договор купли-продажи составляет агент покупателя, 10% оплачивается на имя продавца. SPA включает в себя стоимость, условия покупки и комиссионные брокера.

Что такое RERA?

RERA — агентство по регулированию недвижимости, которое является частью земельного департамента Дубая. Оно является правительственным органом, который лицензирует агентов по недвижимости, брокеров и девелоперов. Также эта организация регулирует все операции с недвижимостью в Дубае.

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