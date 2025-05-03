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RCST Real Estate

ОАЭ, Дубай
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
rcst.agency
Об агентстве

Международное агентство недвижимости с непревзойденным опытом и репутацией

RCST — международное агентство недвижимости, которое гордится многолетним опытом успешной работы в Европе. Наша история включает реализацию множества проектов в сфере жилой недвижимости и девелопмента, что позволяет нам сочетать глубокие экспертные знания с высоким уровнем профессионализма. В 2024 году мы уверенно вышли на рынок Дубая, чтобы предложить нашим клиентам уникальные возможности в одном из самых динамично развивающихся регионов мира.

Дубай — это синоним роскоши, перспектив и исключительных возможностей. Мы предлагаем элитные квартиры, пентхаусы, Таунхаусы и виллы от ведущих мировых застройщиков, тщательно отобранные для самых взыскательных клиентов. Наше агентство помогает не только приобрести недвижимость мечты, но и сделать выгодное вложение в будущее.

Почему выбирают нас:

• Экспертность: Наша команда глубоко изучила рынок недвижимости Дубая, понимая его специфику, тренды и возможности. Мы знаем, где находится идеальный объект для вас — будь то инвестиция или место для жизни.

• Индивидуальный подход: Для нас каждый клиент уникален. Мы внимательно изучаем ваши запросы, потребности и финансовые цели, чтобы предложить максимально подходящие решения.

• Многолетний опыт: Мы заслужили доверие наших клиентов, успешно работая на международных рынках недвижимости. Наши реализованные проекты и счастливые покупатели подтверждают нашу репутацию надежного партнера.

• Инвестиционная привлекательность: Мы предлагаем тщательно отобранные проекты с высоким потенциалом доходности, которые станут основой для вашего стабильного финансового будущего.

Услуги

Наше агентство предлагает комплексный подход к работе с недвижимостью, обеспечивая клиентам комфорт и уверенность на каждом этапе взаимодействия. Наша цель — сделать процесс покупки или инвестирования максимально простым, прозрачным и выгодным для вас.

Подбор объектов недвижимости: Мы внимательно изучаем ваши запросы и предпочтения, чтобы предложить лучшие варианты — от роскошных квартир и просторных домов до эксклюзивных пентхаусов и вилл с панорамными видами.

Продажа элитной недвижимости: Мы знаем, как эффективно представить вашу недвижимость, чтобы привлечь заинтересованных покупателей и успешно закрыть сделку.

Консультирование по инвестициям: Мы предоставляем аналитику рынка и помогаем выбрать проекты с высоким потенциалом роста и доходности.

Управление активами: Мы помогаем не только приобрести недвижимость, но и обеспечиваем ее эффективное управление для максимизации прибыли.

Юридическое сопровождение: Наша команда берет на себя все юридические аспекты сделки, включая проверку чистоты объекта, подготовку документов и соблюдение правовых норм.

Оформление ипотеки и виз: Мы упрощаем процесс получения ипотеки и визы, предоставляя вам полный спектр услуг в сотрудничестве с банками и миграционными органами.

Мы не просто продаем недвижимость — мы создаем решения, которые отвечают вашим ожиданиям и превосходят их. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах и сделать первый шаг к своей мечте.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:22
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
10:00 - 00:00
Вторник
10:00 - 00:00
Среда
10:00 - 00:00
Четверг
10:00 - 00:00
Пятница
10:00 - 00:00
Суббота
10:00 - 00:00
Воскресенье
10:00 - 00:00
Квартиры
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/38
Oasiz by Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz — это …
$200,388
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 40
DAMAC Bay 2 by Cavalli — это эксклюзивный прибрежный жилой комплекс от компании DAMAC Proper…
$3,20 млн
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/102
BAYZ 102 от Danube Properties — Воплощение роскоши в Business Bay BAYZ 102 — это жилой не…
$622,146
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 14
Burj Azizi — Расположенный прямо на Шейх-Зайед-роуд, самом престижном адресе Дубая, этот …
$2,38 млн
Дома
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$815,189
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
SINIYA ISLAND by Sobha – это уникальный прибрежный проект, расположенный у побережья Умм-Аль…
$2,96 млн
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Greenville by Emaar – Современная семейная жизнь в Emaar South Greenville by Emaar – это …
$1,08 млн
Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$1,17 млн
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