AYS PROPERTY DEVELOPMENT
AYS Developments Limited - это ведущая девелоперская компания с успешным опытом работы в сфере недвижимости и стиля жизни. Значительно присутствуя на нескольких ключевых мировых рынках, мы имеем портфель эксклюзивных объектов недвижимости в России и Финляндии. В ОАЭ наша миссия состоит в том, чтобы создавать и предоставлять инвесторам и жителям страны стильное жилые и торговые помещения, которые, по сути, являются современными, доступными по цене и обладают качеством, превосходящим текущее предложение.
С нашей устойчивой целью и сильным видением, мы стремимся быть компанией, которая гордится своим бескомпромиссным стремлением к совершенству обслуживания наших клиентов. Начиная от помощи семье найти идеальный дом мечты и до предоставления инвесторам объектов недвижимости мирового класса, гарантирующих максимальную доходность по инвестициям, мы будем энергично и страстно двигаться вперед в будущее.