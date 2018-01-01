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AYS PROPERTY DEVELOPMENT

ОАЭ, OFFICE 2003, TAMEEM HOUSE, BARSHA HEIGHTS (TECOM) DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES PO BOX 450546
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AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.aysdevelopers.com
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О застройщике

AYS Developments Limited - это ведущая девелоперская компания с успешным опытом работы в сфере недвижимости и стиля жизни. Значительно присутствуя на нескольких ключевых мировых рынках, мы имеем портфель эксклюзивных объектов недвижимости в России и Финляндии. В ОАЭ наша миссия состоит в том, чтобы создавать и предоставлять инвесторам и жителям страны стильное жилые и торговые помещения, которые, по сути, являются современными, доступными по цене и обладают качеством, превосходящим текущее предложение.

Услуги

С нашей устойчивой целью и сильным видением, мы стремимся быть компанией, которая гордится своим бескомпромиссным стремлением к совершенству обслуживания наших клиентов. Начиная от помощи семье найти идеальный дом мечты и до предоставления инвесторам объектов недвижимости мирового класса, гарантирующих максимальную доходность по инвестициям, мы будем энергично и страстно двигаться вперед в будущее.

Новостройки
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Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT

Новый запуск

Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC

Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
Игровая комната 🏓

Наши агенты в ОАЭ
Ibrahim Makhijani
Ibrahim Makhijani
10 объектов
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Sobha Realty

Sobha Realty - международный разработчик предметов роскоши, приверженный пересмотру искусства жизни через устойчивые сообщества. Основанная в 1976 году как фирма по внутренней отделке в Омане компанией PNC Menon –, дальновидным предпринимателем, компания расширила свое присутствие благодаря разработкам и инвестициям в ОАЭ, Оман, Бахрейн, Бруней и Индия. За последние четыре десятилетия Sobha Realty также пересмотрела цепочку создания стоимости недвижимости, используя свои собственные возможности концептуализации, проектирования и разработки. Sobha Realty в настоящее время разрабатывает роскошное сообщество по владению Sobha Hartland, расположенное на восьми миллионах квадратных футов в центре Дубая, в рамках мастер-разработки города Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума.

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