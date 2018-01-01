Sobha Realty - международный разработчик предметов роскоши, приверженный пересмотру искусства жизни через устойчивые сообщества. Основанная в 1976 году как фирма по внутренней отделке в Омане компанией PNC Menon –, дальновидным предпринимателем, компания расширила свое присутствие благодаря разработкам и инвестициям в ОАЭ, Оман, Бахрейн, Бруней и Индия. За последние четыре десятилетия Sobha Realty также пересмотрела цепочку создания стоимости недвижимости, используя свои собственные возможности концептуализации, проектирования и разработки. Sobha Realty в настоящее время разрабатывает роскошное сообщество по владению Sobha Hartland, расположенное на восьми миллионах квадратных футов в центре Дубая, в рамках мастер-разработки города Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума.