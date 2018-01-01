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DDA Real Estate

Турция, 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 174, офис 89Т,
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DDA Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
dda-re.com/about
Описание

DDA Real Estate - международное агентство недвижимости. Более 15 лет успешной работы и более 200 филиалов по РФ и за рубежом. Мы подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУБАЕ И В ТУРЦИИ. ПЕРЕЕЗД И РЕЗИДЕНТСТВО.

- Эксклюзивная недвижимость от 150 000$

- Ежегодный доход от инвестиций до 15%
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет
- Финансовая гарантия дохода
- Юридическая защита сделки

Подберем Вам недвижимость в Дубае и в Турции для инвестирования, сдачи в аренду или проживания.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ:
- Офисы в более 200 городах РФ, ОАЭ, Турции.

- Лицензия на работу с недвижимостью в Дубае и в Турции, договоры с ведущими застройщиками!

- Бесплатный подбор объекта и сопровождение сделки (нашу работу оплачивает застройщик).

Мы предоставим Вам ЛУЧШИЕ объекты от застройщиков! БЕСПЛАТНО подбёрем объект с учетом всех Ваших пожеланий!(нашу работу оплачивает застройщик).

 

Услуги
  • Бесплатный подбор недвижимости;
  • Организация поездки для осмотра недвижимости;
  • Консультации по осуществлению выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость;
  • Юридическое сопровождение сделок;
  • Консультации по получению ВНЖ и гражданства ;
  • Консультации по аренде недвижимости за рубежом;
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Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить потребителям лучшие услуги компаний по недвижимости, тем самым гарантируя, что недвижимость продается или сдается в аренду образцовым образом. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги нашим клиентам, чтобы гарантировать, что сделки будут завершены к удовлетворению всех сторон.

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Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.

Мы гарантируем ЛУЧШУЮ цену на понравившийся вам объект недвижимости.

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