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DDA Real Estate

ОАЭ, Дубай
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
3 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Веб-сайт
Веб-сайт
dda-realestate.com
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

DDA Real Estate — международное агентство недвижимости, специализирующееся на рынках ОАЭ, Таиланда и Бали. Мы помогаем клиентам купить, продать и выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость, полностью сопровождая процесс от первой консультации до получения ключей и резидентских документов.

Основанная в 2007 году, DDA Real Estate выросла из локального агентства в международного эксперта. Сегодня наша команда объединяет опытных брокеров, юристов, финансовых консультантов и специалистов по релокации, что позволяет решать любые запросы под ключ — от выбора апартаментов до оформления ипотеки, открытия банковского счёта и получения резидентской визы.

Почему выбирают DDA Real Estate:

  • экспертиза 18+ лет на международном рынке
  • доступ к закрытым объектам и проектам от крупнейших застройщиков
  • полное сопровождение сделки в одной компании
  • помощь в получении ипотеки иностранцам, открытии счета, регистрации компании
  • поддержка после покупки: сдача в аренду, управление объектом, перепродажа
  • честные рекомендации и персональный подбор под цели клиента: инвестиции, переезд, пассивный доход или второе жильё

Мы не продаём квадратные метры — мы решаем задачи клиента.

DDA Real Estate подбирает проект под вашу стратегию: сохранение капитала, прибыль, переезд или диверсификация. Мы ведём сделку до результата и остаёмся с клиентом и после покупки.

Услуги

Наши услуги охватывают весь спектр потребностей:

  • покупка и продажа апартаментов, вилл, земельных участков и коммерческих объектов;
  • аренда и управление недвижимостью;
  • ипотека и программы рассрочки без %;
  • страхование, приёмка квартир (snagging), подключение коммунальных услуг;
  • юридическое сопровождение, регистрация компаний, оформление виз и наследственных документов.


Мы сотрудничаем напрямую с ведущими застройщиками, что позволяет предлагать эксклюзивные условия и лучшие цены на новостройки.

Наши партнеры
5 агентств 2 застройщика 1 агент
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Новостройки
Смотреть все 1 011 новостроек
Вилла Farm Gardens 2
Вилла Farm Gardens 2
Вилла Farm Gardens 2
Вилла Farm Gardens 2
Вилла Farm Gardens 2
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Вилла Farm Gardens 2
Дубай, ОАЭ
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом комьюнити Farm Gardens 2! Выгодная инвестиция! Высокая доходность от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Удобства: детские игровые площадки, зоны для занятий йогой, ферма для животных, спортивные площадки, ботанический сад, открытые зоны для…
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Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
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Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
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Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Показать все Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Дубай, ОАЭ
от
$466,314
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 53
Роскошные апартаменты с функциональными планировками в новом проекте Skyscape Avenue в районе Bukadra! Панорамный вид на городские пейзажи! Полностью меблированная кухня с техникой! Первоклассные удобства! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в О…
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Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Показать все Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Паттайя, Таиланд
от
$354,613
Количество этажей 1
Современные одноэтажные виллы с террасой на крыше! Элегантные 1-этажные виллы в спокойном районе Хуай Яй (Патая) – идеальный вариант для семейного отдыха или инвестиций с приватным бассейном и панорамной террасой. Вилла Larelana была спроектирована с учетом всех потребностей, органично с…
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Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
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Вилла MONO Champaca
Пхукет, Таиланд
от
$524,059
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой! Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!  Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле! Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел…
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DDA Real Estate
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Квартиры
Смотреть все 2 142 объекта
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/7
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай
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Дом 6 комнат
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Количество спален 4
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