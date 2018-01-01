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Описание

DDA Real Estate - международное агентство недвижимости. Более 15 лет успешной работы и более 200 филиалов по РФ и за рубежом. Мы подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУБАЕ И В ТУРЦИИ. ПЕРЕЕЗД И РЕЗИДЕНТСТВО.

- Эксклюзивная недвижимость от 150 000$

- Ежегодный доход от инвестиций до 15%

- Беспроцентная рассрочка до 7 лет

- Финансовая гарантия дохода

- Юридическая защита сделки

Подберем Вам недвижимость в Дубае и в Турции для инвестирования, сдачи в аренду или проживания.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ:

- Офисы в более 200 городах РФ, ОАЭ, Турции.

- Лицензия на работу с недвижимостью в Дубае и в Турции, договоры с ведущими застройщиками!

- Бесплатный подбор объекта и сопровождение сделки (нашу работу оплачивает застройщик).

Мы предоставим Вам ЛУЧШИЕ объекты от застройщиков! БЕСПЛАТНО подбёрем объект с учетом всех Ваших пожеланий!(нашу работу оплачивает застройщик).