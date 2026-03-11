Об агентстве

DDA Real Estate — международное агентство недвижимости, специализирующееся на рынках ОАЭ, Таиланда и Бали. Мы помогаем клиентам купить, продать и выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость, полностью сопровождая процесс от первой консультации до получения ключей и резидентских документов.

Основанная в 2007 году, DDA Real Estate выросла из локального агентства в международного эксперта. Сегодня наша команда объединяет опытных брокеров, юристов, финансовых консультантов и специалистов по релокации, что позволяет решать любые запросы под ключ — от выбора апартаментов до оформления ипотеки, открытия банковского счёта и получения резидентской визы.

Почему выбирают DDA Real Estate:

экспертиза 18+ лет на международном рынке

доступ к закрытым объектам и проектам от крупнейших застройщиков

полное сопровождение сделки в одной компании

помощь в получении ипотеки иностранцам, открытии счета, регистрации компании

поддержка после покупки: сдача в аренду, управление объектом, перепродажа

честные рекомендации и персональный подбор под цели клиента: инвестиции, переезд, пассивный доход или второе жильё

Мы не продаём квадратные метры — мы решаем задачи клиента.

DDA Real Estate подбирает проект под вашу стратегию: сохранение капитала, прибыль, переезд или диверсификация. Мы ведём сделку до результата и остаёмся с клиентом и после покупки.