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Жилье в Шардже, ОАЭ

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Аш-Шарджа
8
Al Hamriyah
18
Al Batayih
4
565 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Шарджа, ОАЭ
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Вилла 4 комнаты
Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 257 м²
Роскошная жизнь на набережной, предназначенная для семей, инвесторов и покупателей образа жи…
$762,423
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 612 м²
Виллы Waterfron с частным пляжем, в нескольких минутах ходьбы от моря.Доступен план выплаты …
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$1,53 млн
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Квартира 1 спальня в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Этаж 4
Rove Home Aljada — первый проект бренда Rove в Aljada, сочетающий в себе уникальную и соврем…
$324,452
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 27/55
Linar Towers — современный жилой проект у набережной Al MamzarLinar Towers — масштабный комп…
$376,863
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Квартира 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Этаж 8/13
Апартаменты в гостиничном комплексе Anantara Sharjah Residences на берегу Персидского залива…
$2,06 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 4/8
Апартаменты в комфортабельном жилом комплексе премиум-класса The Gate в Aljada, Sharjah! Пол…
$666,045
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 60
Маклерпровизор бесплатно МАЙБАЧ УЛЬТИМАТ ЛЮКСУРИЯЭтот проект является мировой новинкой. В Ду…
$950,623
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ISB Global Immobilien
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Квартира 1 спальня в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 270 м²
Шаг в редкую находку: 1270 квадратных футов, 1-комнатная, 1-комнатная квартира, которая пред…
$229,821
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартира в современном жилом комплексе Nasaq 5 в Шардже! Высокая доходность 6-8%! Апартамент…
$362,192
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Резиденция в новом комплексе Aysha на острове Марьям! Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Х…
$438,873
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 21/50
Апартаменты на набережной в районе Аль-Мамзар, Шарджа, с гибким планом оплаты Аль-Мамзар, Ша…
$541,353
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 25/50
Al Ghaf Tower — современный жилой комплекс на побережье Sharjah с панорамной архитектурой.Al…
$301,320
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Вилла в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Продается таунхаус в уникальном природном комплексе Hayyan! Прекрасный вариант для жизни! Бе…
$547,671
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Квартира 3 комнаты в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/8
Потрясающие апартаменты в новом жилом комплексе Blue Beach Residence в Al Hamriya, Sharjah! …
$334,112
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 27/55
Linar Towers в Al Mamzar — шесть башен у воды на пересечении Дубая и Шарджи.Linar Towers — м…
$231,182
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Квартира в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Откройте для себя идеальный баланс стиля, комфорта и практичности в этой продуманной 413,33 …
$127,981
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/10
Palace Residences – Al Mamsha от Alef Group: брендированная недвижимость в пешеходном районе…
$423,426
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 33/50
Апартаменты на набережной в районе Аль-Мамзар, Шарджа, с гибким планом оплаты Аль-Мамзар, Ша…
$460,382
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/11
Потрясающие апартаменты в новом проекте Olfah в Шардже! Полностью оборудованная кухня с техн…
$217,840
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Квартира 2 спальни в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 320 м²
Шаг в современный комфорт с этой 1320 квадратных футов квартиры, предназначенной для баланса…
$340,375
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Студия в Шарджа, ОАЭ
Студия
Шарджа, ОАЭ
Площадь 40 м²
Живите и инвестируйте в проект Waterfront с частным пляжем
$160,000
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Квартира 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 25/50
Al Ghaf Tower — современная жизнь рядом с побережьем SharjahAl Ghaf Tower — новый жилой прое…
$468,815
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Квартира 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 15/50
Башня Фарадис от Тигра - Современные апартаменты в сердце ШарджиFaradis Tower by Tiger — пре…
$273,637
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Квартира 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 9
Полностью оборудованные инвестиционные квартиры в Шардже с рассрочкой 60/40 Этот жилой компл…
$247,542
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 13/18
Семейные смарт-квартиры в Новой Шардже Этот знаковый жилой комплекс расположен в самом сердц…
$426,836
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Студия 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Цена начинается от 1 197 000 дирхамов с 127 кв.м.Откройте для себя Сендиан, первое жилое соо…
$325,936
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Дом 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Дом 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 858 м²
Эксклюзивный новый проект Masaar Sequoia! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Высокий ур…
$2,43 млн
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Квартира 3 спальни в Al Hamriyah, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Откройте для себя современный комфорт и удобство в этой квартире площадью 2000 квадратных фу…
$462,910
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Квартира 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 5/7
Апартаменты с меблированной кухней и кухонной техникой! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвес…
$826,575
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Типы недвижимости в Шардже

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Шардже, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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