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Жильё в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
28
139 объектов найдено
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€1,36 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€1,86 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€2,42 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€292,932
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€685,421
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€215,790
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€340,365
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€538,693
Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 78 м²
fam Properties представляет удивительную однокомнатную квартиру   - Размер: 838 кв. фу…
€269,750
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Таунхаус в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
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€378,386

Типы недвижимости в Sharjah Emirate

квартиры
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Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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