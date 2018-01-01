О застройщике

DAMAC Properties является частью группы DAMAC, которая с 1982 года формирует рынок элитной недвижимости на Ближнем Востоке, предоставляя культовые жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону и за его пределами. DAMAC добавляет вибрации в города, в которых расположены его проекты, с огромным и разнообразным портфелем, который включает небоскребы, сообщества и фирменные резиденции. На сегодняшний день DAMAC поставил c. 43 700 качественных домов, с c. Еще 28 000 в процессе.

DAMAC Properties стала одним из ведущих мировых разработчиков предметов роскоши, с проектами, охватывающими GCC, Левант, Ближний Восток, США и Великобританию.

С первых дней существования DAMAC Properties организация постоянно получает признание и признание за свой вклад в сектор развития недвижимости.

Получив более 100 глобальных наград и похвал за все, от высотной архитектуры и дизайна интерьера до совершенства в гостеприимстве и международных сообществах полей для гольфа, DAMAC только набирает силу.