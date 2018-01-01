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damac properties

ОАЭ, Executive Heights Building, Office 2006 , Barsha Heights, P.O Box 2195, Dubai, United Arab Emirates
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damac properties
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2002
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.damacproperties.com/en
О застройщике

DAMAC Properties является частью группы DAMAC, которая с 1982 года формирует рынок элитной недвижимости на Ближнем Востоке, предоставляя культовые жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону и за его пределами. DAMAC добавляет вибрации в города, в которых расположены его проекты, с огромным и разнообразным портфелем, который включает небоскребы, сообщества и фирменные резиденции. На сегодняшний день DAMAC поставил c. 43 700 качественных домов, с c. Еще 28 000 в процессе. 

DAMAC Properties стала одним из ведущих мировых разработчиков предметов роскоши, с проектами, охватывающими GCC, Левант, Ближний Восток, США и Великобританию.

С первых дней существования DAMAC Properties организация постоянно получает признание и признание за свой вклад в сектор развития недвижимости. 

Получив более 100 глобальных наград и похвал за все, от высотной архитектуры и дизайна интерьера до совершенства в гостеприимстве и международных сообществах полей для гольфа, DAMAC только набирает силу.

Новостройки
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Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Многоквартирный жилой дом Damac Bay 2 | Seaview Apartment | Ultra Luxury
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

Сообщество

DAMAC Hills - это автономное сообщество мирового класса, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Сообщество Trump International Golf Club Dubai также предлагает около четырех миллионов квадратных футов парковых насаждений, предлагающих различные тематические зоны для отдыха, включая спортивные площадки, скейт-парк, бассейн с волнами, ласки фермы, парк для собак и многое другое.

Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
Многоквартирный жилой дом Canal Heights|Golden Visa Assistance|Prime Buy
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Canal Heights ( Роскошные апартаменты de GRISOGONO в бизнес-Бей )

Шикарная башня пересмотрела само понятие роскоши. А теперь приготовьтесь, потому что на Дубайском канале появился новый драгоценный камень.

Добро пожаловать в DAMAC Canal Heights, фирменный de GRISOGONO, роскошный жизненный опыт на набережной, который воплощает в себе красоту и совершенство самого удивительного творения природы ... голубой жемчужины.

DAMAC Canal Heights воплощает в жизнь природные элементы с разнообразными удобствами, которые обещают круглогодичное спокойствие и благополучие. Этот потрясающий отель включает в себя настоящую жемчужину яркой жизни, с уникальными многоцелевыми куполами, которые служат оздоровительными коконами, интимными ужинами, и идеальное место для частных вечеринок и собраний.

Выдающиеся водные объекты, такие как бесконечные круглые и ракушечные бассейны, а также сущность голубой жемчужины, создают вечную, текущую энергию по всему объекту, превращая его в многогранный образ жизни на дому.

Вдохновленный греческим словом «Chrysogonos» –, что означает «полученный из золота» – de GRISOGONO - это роскошный бренд, основанный в 1993 году специалистом по черным бриллиантам Фавазом Груози, итальянец ливанского происхождения. де ГРИСОГОНО берет свое начало от традиционных высоких ювелирных изделий, которые обрели благосклонность во время Женевского Ренессанса 16-го века. Тем не менее, даже будучи современным ателье, бренд остается верным проверенному временем мастерству, в то время как его лучшие часы и ювелирные изделия продолжают развиваться.

Сообщество

Канал DAMAC Heights de GRISOGONO возвышается на краю впечатляющего Дубайского канала в Бизнес-Бэй – в моменты других выдающихся проектов DAMAC, таких как Safa Two и AYKON City.

Названный как сердце нового Дубая, Бизнес-Бэй окружен одним из самых востребованных районов города, таким как культовый район Бурдж с его всемирно известными достопримечательностями и Шейх Заид-роуд.


В нескольких минутах езды от DAMAC Canal Heights de GRISOGONO находятся городские развлекательные проспекты City Walk, а также классический пляж Джумейра.

Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Damac properties

Damac Lagoons представляет Миконос!

Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.

Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.

Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.

DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.

В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.

Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Вилла Trump Estates Branded 5-7 Bedroom Townhouses
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Damac properties

Беверли-Хиллз Драйв в Trump Estates - калифорнийская жизнь во всей красе. Расположенный в международном гольф-клубе Trump, он предлагает поистине необычный образ жизни, пропитанный природой, природой и самой сущностью роскоши.

Испытайте богатство, насколько глаз может видеть, с живописными видами со всех точек направления. Возьмите с собой виды на озера, мягкие зеленые холмы, захватывающие закаты и многое другое.

Сады охватывают всю общину, служа естественными расширениями вилл. Активные и спокойные хабы мягко уговаривают вас вести более уличный образ жизни.


Что касается самих вилл, от гостиной и столовой до кухни и за ее пределами, то первый этаж каждого блока продуман. Если хотите, это может быть просто уютное семейное пространство или большой зал для развлечения друзей.

Окунитесь в рай на Беверли Хиллз Драйв.


Это не адрес. Это утверждение.

Всемирно признанный бренд элитной недвижимости, The Trump Organization привносит роскошь и утонченность в портфель интересных направлений, охватывающих весь мир –, от жилой и коммерческой недвижимости до виноградников, поместий, курорты и поля для гольфа чемпионата.

3 Bedrooms Villa in World Class Community
Вилла 3 Bedrooms Villa in World Class Community
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Damac properties

Найдите дом в сообществе с собственным уникальным шармом в Camelia Villas - коллекции таунхаусов, окруженных спортивными удобствами, водными аттракционами и другими необычными впечатлениями. Это хорошо прожитая жизнь.

В Камелии нет двух дней одинаковых. В нескольких шагах от вашего порога веселое настроение на пляже Малибу и другие впечатления. Езжай по волнам, лови энергичную игру в футбол или обнимай кролика каждый день, выражая себя по-своему уникальным образом.

Сообщество

DAMAC Hills 2 - это мастер-сообщество, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. Ранее известный как AKOYA, DAMAC Hills 2 предлагает кластеры продуманно спроектированных квартир, таунхаусов и вилл, окруженных спортивными полями, пейнтбольной аркадой, открытым кинотеатром и другими достопримечательностями, новый бассейн с волнами - пляж Малибу.

DAMAC Hills 2, полностью автономный и постоянно растущий, уравновешивает спокойный, активный, вдали от городской суеты и в то же время легкий доступ к своим деловым и развлекательным центрам. В дополнение к новым и захватывающим предстоящим функциям, сообщество принимает торговый центр с супермаркетом, поликлиникой, тренажерным залом на открытом воздухе, грузовиками с едой и многим другим.

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Наши агенты в ОАЭ
Shifa Iqbal
Shifa Iqbal
2 объекта
Другие застройщики
Sobha Realty

Sobha Realty - международный разработчик предметов роскоши, приверженный пересмотру искусства жизни через устойчивые сообщества. Основанная в 1976 году как фирма по внутренней отделке в Омане компанией PNC Menon –, дальновидным предпринимателем, компания расширила свое присутствие благодаря разработкам и инвестициям в ОАЭ, Оман, Бахрейн, Бруней и Индия. За последние четыре десятилетия Sobha Realty также пересмотрела цепочку создания стоимости недвижимости, используя свои собственные возможности концептуализации, проектирования и разработки. Sobha Realty в настоящее время разрабатывает роскошное сообщество по владению Sobha Hartland, расположенное на восьми миллионах квадратных футов в центре Дубая, в рамках мастер-разработки города Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума.

AYS PROPERTY DEVELOPMENT

AYS Developments Limited - это ведущая девелоперская компания с успешным опытом работы в сфере недвижимости и стиля жизни. Значительно присутствуя на нескольких ключевых мировых рынках, мы имеем портфель эксклюзивных объектов недвижимости в России и Финляндии. В ОАЭ наша миссия состоит в том, чтобы создавать и предоставлять инвесторам и жителям страны стильное жилые и торговые помещения, которые, по сути, являются современными, доступными по цене и обладают качеством, превосходящим текущее предложение.

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