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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
87 м²
32/32
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€210,438
1
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
59 м²
6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€280,828
2
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
1
34 м²
8/8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€180,135
1
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
47 м²
6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€173,113
2
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
1
1
28 м²
17/17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€190,802
1
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
47 м²
45/45
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€230,670
2
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
92 м²
13
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€300,985
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
2
1
65 м²
3/12
MANARAT LIVING - недавно запущенный роскошный комплекс в столице ОАЭ. Подходит для проживани…
€69,815
2
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
118 м²
35/37
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€476,323
2
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
48 м²
36/45
Апартаменты с панорамным видом на набережную! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cд…
€242,309
2
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
3
2
76 м²
36/45
Апартаменты с панорамным видом на набережную! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cд…
€361,071
1
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
148 м²
14/17
Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций в жилом комплексе Diva! Доход от сдачи в аренд…
€434,586
2
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
129 м²
12/12
Апартаменты в новом жилом комплексе Perla 3 на острове Яс в Абу-Даби! Отличный вариант для ж…
€508,936
1
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
186 м²
8/12
Апартаменты в новом жилом комплексе Perla 3 на острове Яс в Абу-Даби! Отличный вариант для ж…
€953,017
1
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
5
3
425 м²
2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
€1,81 млн
3
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
79 м²
14/17
Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций в жилом комплексе Diva! Доход от сдачи в аренд…
€381,879
2
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
99 м²
4/7
Квартира в современном проекте Reeman Living в Абу-Даби! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя…
€279,414
1
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
74 м²
4/7
Квартира в современном проекте Reeman Living в Абу-Даби! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя…
€209,611
2
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
192 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€754,563
1
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
202 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€781,022
2
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
332 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€880,513
1
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
3
1
96 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€431,537
1
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Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
9
1
46 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€193,934
2
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
73 м²
10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€335,537
1
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
153 м²
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€802,625
1
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
58 м²
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€269,308
1
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
2
1
142 м²
Апартаменты в комплексе Sea La Vie в одной из самых престижных локаций Абу-Даби! Хороший вар…
€518,336
2
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
6
2
1 336 м²
Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas в востребованном райо…
€3,75 млн
3
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Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
794 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€6,49 млн
2
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
4
1
194 м²
Апартаменты в комплексе Sea La Vie в одной из самых престижных локаций Абу-Даби! Хороший вар…
€990,097
2
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ
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с видом на горы
с видом на озеро
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Часто задаваемые вопросы о приобретении жилой недвижимости в Абу-Даби
Может ли иностранец приобрести жилье в новостройке Абу-Даби?
Да, иностранцы имеют полное право на такие покупки на максимально выгодных условиях.
Можно ли купить недвижимость в Абу-Даби и получить за это вид на жительство?
Да, можно. Но стоимость объекта не должна быть меньше 544 тыс. евро. Это обязательное условие, при котором у инвестора есть шанс получить ВНЖ на 10 лет.
Возможна ли покупка недвижимости в Абу-Даби дистанционно?
Да, такая возможность имеется. Оформление сделки допускается без личного присутствия клиента на месте.
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