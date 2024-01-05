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Жильё в Абу-Даби, ОАЭ

квартиры
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142 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 32/32
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€210,438
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€280,828
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€180,135
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€173,113
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 17/17
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€190,802
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 45/45
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€230,670
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 13
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€300,985
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/12
MANARAT LIVING - недавно запущенный роскошный комплекс в столице ОАЭ. Подходит для проживани…
€69,815
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 35/37
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€476,323
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 36/45
Апартаменты с панорамным видом на набережную! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cд…
€242,309
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 36/45
Апартаменты с панорамным видом на набережную! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cд…
€361,071
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 14/17
Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций в жилом комплексе Diva! Доход от сдачи в аренд…
€434,586
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 12/12
Апартаменты в новом жилом комплексе Perla 3 на острове Яс в Абу-Даби! Отличный вариант для ж…
€508,936
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Этаж 8/12
Апартаменты в новом жилом комплексе Perla 3 на острове Яс в Абу-Даби! Отличный вариант для ж…
€953,017
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби (Эмират), ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом элитном проекте Ohana By The Sea в Абу-Даби на побережье Арабского залива! Пол…
€1,81 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 14/17
Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций в жилом комплексе Diva! Доход от сдачи в аренд…
€381,879
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/7
Квартира в современном проекте Reeman Living в Абу-Даби! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя…
€279,414
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/7
Квартира в современном проекте Reeman Living в Абу-Даби! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя…
€209,611
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€754,563
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€781,022
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€880,513
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€431,537
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Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€193,934
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 10/13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для ж…
€335,537
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€802,625
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя ква…
€269,308
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Апартаменты в комплексе Sea La Vie в одной из самых престижных локаций Абу-Даби! Хороший вар…
€518,336
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 336 м²
Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas в востребованном райо…
€3,75 млн
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Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг в Абу-Даби, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с Онлайн-показ, возможен торг
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 794 м²
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
€6,49 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Абу-Даби, ОАЭ
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Апартаменты в комплексе Sea La Vie в одной из самых престижных локаций Абу-Даби! Хороший вар…
€990,097
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Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Часто задаваемые вопросы о приобретении жилой недвижимости в Абу-Даби

Может ли иностранец приобрести жилье в новостройке Абу-Даби?

Да, иностранцы имеют полное право на такие покупки на максимально выгодных условиях.

Можно ли купить недвижимость в Абу-Даби и получить за это вид на жительство?

Да, можно. Но стоимость объекта не должна быть меньше 544 тыс. евро. Это обязательное условие, при котором у инвестора есть шанс получить ВНЖ на 10 лет.

Возможна ли покупка недвижимости в Абу-Даби дистанционно?

Да, такая возможность имеется. Оформление сделки допускается без личного присутствия клиента на месте.
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