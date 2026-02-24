Жилой комплекс SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

🌊 Остров Синия - частный природный остров в Умм-эль-Кувейн

Захватывающее природное островное направление площадью 90 миллионов квадратных футов, разработанное через совместное предприятие с правительством Умм-эль-Кувейна, предлагает непревзойденное сочетание роскошной жизни на пляже, природы и конфиденциальности.

Один из немногих природных островов в ОАЭ, доступных для свободного владения, что делает его действительно редкой инвестиционной возможностью.

📍 Расположение Prime Coastal

• 50 минут от Дубая

В 10 минутах от острова Винн Аль Марджан - первого интегрированного казино на Ближнем Востоке

• Легкий доступ к основным автомагистралям, соединяющим все Северные Эмираты

✨ Основные моменты проекта

• 90 миллионов кв. футов, запланированный остров

• Свободная собственность для всех национальностей

40+ премиальных удобств для образа жизни

• 4-процентный взнос земельного департамента, подлежащий оплате по завершении

• Разработан в партнерстве с Правительством Украины

🌿 Удобства курортного стиля

Жители будут наслаждаться исключительным островным образом жизни:

🏖 Частные пляжи и пляжные клубы

⛵ Причалы для яхт Marina & Yacht

🌴 Променады набережной

🏊 Бесконечные бассейны

🏋️ Современные фитнес-центры

🌿 Ландшафтные парки и беговые дорожки

🚴 Велосипедные дорожки

Павильоны Wellness & Yoga

🍽 Рестораны и кафе Waterfront

🛍 Розничная променад

🎾 Спортивные корты и зоны отдыха

👨‍👩‍👧‍👦 Семейные парки и детские игровые зоны

🏨 Роскошные курорты и бутик-отели

🏖 Резиденции Beachfront

Селена | Дельфина | Коралина | Аквамарин | Флорина | Береговая линия | Звездная линия | Приштина | Транквил

• 1-3 Квартиры с спальнями от 513 кв. футов

• 3 спальных дуплекса

📅 Завершение: Dec 2027 - Dec 2030

⛵ Резиденции Marina

Bayside | Pierside | Yachtside | Bayfront | Canalside | Pearlside | Capeside

Выберите из безмятежного вида на канал, яркой пристани для яхт или резиденций на набережной, предназначенных для изысканного прибрежного образа жизни.

🏡 Коллекция пляжных вилл

🌴 Palm Grove Villas - автономные пляжные виллы в окружении пышной тропической зелени

🌅 Coral Beach Villas - ультра-эксклюзивные пляжные виллы с частным доступом к пляжу

4-6 вилл с спальней от 4900 кв. футов

💎 Зачем инвестировать в остров Синия?

✅ Один из редких природных островов в ОАЭ доступен для свободного владения

✅ Поддерживаемое правительством мастер-развитие

✅ Расположение рядом с предстоящим центром курортного туризма Wynn

✅ Сильный потенциал для повышения капитала

✅ Роскошный островной образ жизни всего в нескольких минутах от Дубая