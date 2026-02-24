Жилой комплекс SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

Цена по запросу
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    9
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Остров Синия - частный природный остров в Умм-эль-Кувейн

Захватывающее природное островное направление площадью 90 миллионов квадратных футов, разработанное через совместное предприятие с правительством Умм-эль-Кувейна, предлагает непревзойденное сочетание роскошной жизни на пляже, природы и конфиденциальности.

Один из немногих природных островов в ОАЭ, доступных для свободного владения, что делает его действительно редкой инвестиционной возможностью.

📍 Расположение Prime Coastal

• 50 минут от Дубая
В 10 минутах от острова Винн Аль Марджан - первого интегрированного казино на Ближнем Востоке
• Легкий доступ к основным автомагистралям, соединяющим все Северные Эмираты

✨ Основные моменты проекта

• 90 миллионов кв. футов, запланированный остров
• Свободная собственность для всех национальностей
40+ премиальных удобств для образа жизни
• 4-процентный взнос земельного департамента, подлежащий оплате по завершении
• Разработан в партнерстве с Правительством Украины

🌿 Удобства курортного стиля

Жители будут наслаждаться исключительным островным образом жизни:

🏖 Частные пляжи и пляжные клубы
⛵ Причалы для яхт Marina & Yacht
🌴 Променады набережной
🏊 Бесконечные бассейны
🏋️ Современные фитнес-центры
🌿 Ландшафтные парки и беговые дорожки
🚴 Велосипедные дорожки
Павильоны Wellness & Yoga
🍽 Рестораны и кафе Waterfront
🛍 Розничная променад
🎾 Спортивные корты и зоны отдыха
👨‍👩‍👧‍👦 Семейные парки и детские игровые зоны
🏨 Роскошные курорты и бутик-отели

🏖 Резиденции Beachfront

Селена | Дельфина | Коралина | Аквамарин | Флорина | Береговая линия | Звездная линия | Приштина | Транквил

• 1-3 Квартиры с спальнями от 513 кв. футов
• 3 спальных дуплекса

📅 Завершение: Dec 2027 - Dec 2030

⛵ Резиденции Marina

Bayside | Pierside | Yachtside | Bayfront | Canalside | Pearlside | Capeside

Выберите из безмятежного вида на канал, яркой пристани для яхт или резиденций на набережной, предназначенных для изысканного прибрежного образа жизни.

🏡 Коллекция пляжных вилл

🌴 Palm Grove Villas - автономные пляжные виллы в окружении пышной тропической зелени

🌅 Coral Beach Villas - ультра-эксклюзивные пляжные виллы с частным доступом к пляжу

4-6 вилл с спальней от 4900 кв. футов

💎 Зачем инвестировать в остров Синия?

✅ Один из редких природных островов в ОАЭ доступен для свободного владения
✅ Поддерживаемое правительством мастер-развитие
✅ Расположение рядом с предстоящим центром курортного туризма Wynn
✅ Сильный потенциал для повышения капитала
✅ Роскошный островной образ жизни всего в нескольких минутах от Дубая

